Министр: Только ответственные действия каждого могут остановить распространение Covid-19 в школах

Действия директора 71-й Рижской средней школы, который ходил на работу больным и заразил коллег, непонятны. Если таким образом ведет себя директор школы, трудно ожидать ответственных действий от других, сказала она.

По словам Шуплински, Министерство образования и науки (IZM) не планировало на государственном уровне отправлять на удаленную учебу 5-6-е классы. Такое решение принято только в крупнейших школах Риги, где трудно обеспечить дистанцирование.