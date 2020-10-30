Прокуратура смягчила Кайминьшу статью

Статья обвинения Кайминьшу сменена на более мягкую - первоначально это было нарушение правил ведения бухгалтерии с корыстной целью, нанесшее значительный урон, а теперь просто нарушение правил ведения бухгалтерии.

Как сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Айга Эйдука, прокуратура просит Сейм дать согласие на выдачу Кайминьша для уголовного преследования по ч. 3 ст. 217 Уголовного закона - о сокрытии либо подделке законно предусмотренных для организации бухгалтерских документов, годовых отчетов, статистических отчетов или статистической информации. За такое нарушение может быть применено лишение свободы на срок до года, принудительные работы или денежный штраф.

В данном уголовном процессе Кайминьш находится в статусе подозреваемого с января этого года. Это связано с тем, что в ходе расследования были получены дополнительные доказательства и изменились фактические обстоятельства преступного деяния.

В то же время KNAB прекратило уголовный процесс против Кайминьша из-за отсутствия состава преступления в части о незаконном принятии финансирования для политической организации и об указании неверной информации в декларации.