Зафиксировано несколько случаев несоблюдения самоизоляции: люди ходили в гости и гуляли без масок

Во вторник, 27 октября, должностные лица Тукумского участка возбудили дело об административном правонарушении в отношении мужчины, который до 27 октября должен был находиться в самоизоляции, однако 23 октября его не оказалось по месту жительства - он уехал к подруге в другой район.

Также 27 октября сотрудники Айзкраукльского края начали административный процесс по делу о правонарушении, когда 26 октября мужчина, приехав из-за границы, уже на следующий день направился в общественное место, не надев маску для лица.

В среду, 28 октября, в Екабпилсском крае Госполиция также начала административный процесс по делу о правонарушении за несоблюдение правил самоизоляции. Мужчина, въехавший в Латвию 25 октября, через два дня пошел в общественное место без защитной маски для рта и носа.

В свою очередь, 27 октября в Тукумском крае были возбуждены два дела об административных правонарушениях в отношении мужчины и женщины, которые после возвращения из-за границы не находились по указанному ими адресу самоизоляции, а остались в другом районе, не известив об этом сотрудника полиции.