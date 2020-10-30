Пт, 30.10.2020
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Ивета Ратиника, председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту
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  • Зафиксировано несколько случаев несоблюдения самоизоляции: люди ходили в гости и гуляли без масок

Зафиксировано несколько случаев несоблюдения самоизоляции: люди ходили в гости и гуляли без масок

ФОТО: Reuters/ScanPix

За два дня на этой неделе правоохранители в Земгале выявили несколько случаев нарушения мер эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19, сообщила представитель Государственной полиции (VP) администрации Земгальского региона Даце Калниня.

Во вторник, 27 октября, должностные лица Тукумского участка возбудили дело об административном правонарушении в отношении мужчины, который до 27 октября должен был находиться в самоизоляции, однако 23 октября его не оказалось по месту жительства - он уехал к подруге в другой район.

Также 27 октября сотрудники Айзкраукльского края начали административный процесс по делу о правонарушении, когда 26 октября мужчина, приехав из-за границы, уже на следующий день направился в общественное место, не надев маску для лица.

В среду, 28 октября, в Екабпилсском крае Госполиция также начала административный процесс по делу о правонарушении за несоблюдение правил самоизоляции. Мужчина, въехавший в Латвию 25 октября, через два дня пошел в общественное место без защитной маски для рта и носа.

В свою очередь, 27 октября в Тукумском крае были возбуждены два дела об административных правонарушениях в отношении мужчины и женщины, которые после возвращения из-за границы не находились по указанному ими адресу самоизоляции, а остались в другом районе, не известив об этом сотрудника полиции.

В соответствии с ст. 50 Закона об управлении распространением инфекции Covid-19 на физическое лицо налагается штраф в размере от двух до 400 штрафных единиц, что соответствует от 10 до 2000 евро, за несоблюдение ограничений изоляции, самоизоляции, карантина или домашнего карантина или ограничений на собрания, а на юридическое лицо - от 28 до 1000 штрафных единиц, что соответствует 140-5000 евро.

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