Министерство образования и науки провело ротацию кадров на руководящих должностях

С 1 ноября госсекретарь Министерства образования и науки (IZM) Лига Леиня переведена на должность руководителя Государственного центра содержания образования (VISC), а нынешний руководитель VISC Гунтар Цатлакс будет руководить департаментом политических инициатив и развития IZM.
Как сообщили в IZM, ротация проведена, так как у обоих чиновников истек один срок пребывания на конкретной должности. Министр образования Илга Шуплинска поблагодарила их за работу и заявила, что ожидает хороших результатов на новых должностях.
Госсекретарем IZM с 1 ноября будет Янис Волбертс. Ранее он работал в IZM, Минэкономики, Латвийском агентстве инвестиций и развития, руководил "Обществом за открытость Delna".