Пт, 30.10.2020
Если вы плохо себя чувствуете, ни в коем случае не следует идти в лабораторию для сдачи анализа на антитела. Следует проводить тест на Covid-19, а не на антитела. Яна Осите, руководитель Centrālā laboratorija
Яна Осите, руководитель Centrālā laboratorija

Министерство образования и науки провело ротацию кадров на руководящих должностях

Министерство образования и науки

ФОТО: Gatis Dieziņš/LETA

С 1 ноября госсекретарь Министерства образования и науки (IZM) Лига Леиня переведена на должность руководителя Государственного центра содержания образования (VISC), а нынешний руководитель VISC Гунтар Цатлакс будет руководить департаментом политических инициатив и развития IZM.

Как сообщили в IZM, ротация проведена, так как у обоих чиновников истек один срок пребывания на конкретной должности. Министр образования Илга Шуплинска поблагодарила их за работу и заявила, что ожидает хороших результатов на новых должностях.

Госсекретарем IZM с 1 ноября будет Янис Волбертс. Ранее он работал в IZM, Минэкономики, Латвийском агентстве инвестиций и развития, руководил "Обществом за открытость Delna".

Последние новости

НАВЕРХ
Back