Руководитель airBaltic Мартин Гаусс заразился Covid-19 и ушел на карантин

После регулярного тестирования в четверг, 29 октября, исполнительный директор авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс получил положительные результаты теста на Covid-19, сообщили в airBaltic.
Соблюдая внутренние меры безопасности в авиакомпании и рекомендации Центра профилактики и контроля заболеваний, Гаусс немедленно ушел на карантин, все лица, с которыми он контактировал, идентифицированы.
"Я очень серьезно отношусь ко всем мерам предосторожности и в течение последних восьми месяцев строго соблюдал все установленные меры. В целях предосторожности я делал тесты на регулярной основе. Я чувствую себя хорошо, у меня нет никаких симптомов. К сожалению, уже невозможно отследить, как произошло заражение. У нас введены строгие внутренние меры безопасности, чтобы предотвратить распространение вируса и обеспечить безопасность и благополучие наших сотрудников, тем не менее заражение произошло", - сказал Гаусс.
В дальнейшем руководитель авиакомпании будет работать удаленно.