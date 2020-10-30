Руководитель airBaltic Мартин Гаусс заразился Covid-19 и ушел на карантин

"Я очень серьезно отношусь ко всем мерам предосторожности и в течение последних восьми месяцев строго соблюдал все установленные меры. В целях предосторожности я делал тесты на регулярной основе. Я чувствую себя хорошо, у меня нет никаких симптомов. К сожалению, уже невозможно отследить, как произошло заражение. У нас введены строгие внутренние меры безопасности, чтобы предотвратить распространение вируса и обеспечить безопасность и благополучие наших сотрудников, тем не менее заражение произошло", - сказал Гаусс.