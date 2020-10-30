В Париже вооруженный мужчина попытался напасть на полицейских с криком "Аллах акбар!"

В столице Франции вооруженный мужчина попытался напасть на полицейских, сообщает "Медуза" со ссылкой на Actu17.
В пятницу, 30 октября, жительница одного из кварталов Парижа сообщила полиции, что заметила во дворе двух подозрительных мужчин. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли по указанному адресу, на них с криком "Аллах акбар!" попытался напасть мужчина, вооруженный двумя кухонными ножами.
Нападавший был задержан. Им оказался мужчина в возрасте около 40 лет. Вместе с ним задержали и его 60-летнего отца.
Напомним, что в четверг, 29 октября, у церкви в Ницце, на юге Франции, было совершено нападение с ножом, в результате которого убиты три человека. Среди них женщина, которой отрезали голову.