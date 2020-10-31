"Лучше бы туда не входила". В США женщина нашла в своем доме тайную комнату, полную кукол

Пользовательница TikTok @rooney8900 разместила в соцсети несколько видеоклипов, в которых рассказала, что в доме, в который женщина несколько месяцев назад перебралась с семьей, нашла секретную комнату, которая ее немного перепугала. Она обнаружила это помещение, когда, передвигая один из шкафов, заметила, что за ним есть свободное место.

"Ранее здесь жила женщина старшего поколения, которая оставила многие вещи. Мои дети сказали, что мне нужно записать видео, как я передвигаю шкаф и исследую, что находится в этом помещении", - рассказала в видео его автор.

"Никого другого сейчас нет дома, поэтому я не думаю, что это хорошая идея, однако я умираю от любопытства", - рассказала женщина.

Тайная комната была наполнена различными поделками, например, старыми монетами, игрушками и художественными работами. Большую часть подписчиков женщины напугали найденные в помещении куклы.

Многие комментаторы высказали свои опасения: "Я не знаю, почему, но мне кажется, что эта ситуация опасна".

"Кто-нибудь заметил голову куклы, которая изменила свою позицию?"

Хватало и людей, которые отреагировали на открытие с юмором, указав, что "может быть вы просто забыли, где спрятали свои рождественские подарки" и "рекомендую Вам просто выкинуть весь дом".

Владелица дома признала, что чувствует себя в комнате неудобно и не знает, что делать с находкой. Она отметила, что было бы лучше, если бы она вообще туда не входила.