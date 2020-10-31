"Опускают ниже травы". Будущая медсестра об образовании и отношении пациентов в Латвии

"Я хотела бы, чтобы мое мнение опубликовали анонимно. Действительно, хватит всей этой дряни на мою голову", - в разговоре с порталом Apollo заявила будущая медсестра, которая привлекла внимание редакции своей деятельностью в соцсетях, вступая в дискуссии со скептиками Covid-19. В разговоре молодая врач открыла, как эта ситуация повлияла на ее учебу, и каково сейчас отношение к медицинскому персоналу.

"К сожалению, сейчас все очень неконкретно - мы понятия не имеем, что произойдет завтра или послезавтра, как в дальнейшем будет организован наш учебный процесс. Последние новости были о том, что учеба все-таки будет проходить очно, что с одной стороны позитивно, однако вызывает и тревогу - я, как и многие мои коллеги по учебе, работаю в медучреждении, и перемещение только увеличивает риск заболеть Covid-19".

В разговоре медик открыла, что осложнены и возможности практики в больнице - с увеличением числа пациентов все чаще заболевают сами медики. 30

Медучреждения создают графики, чтобы снизить проведенное персоналом время в рискованных условиях, однако и в этом вопросе царит неясность - в Латвии нет переполненности профессионалов медицины, и эта ситуация не идет во благо ни пациентам, ни врачам и медсестрам, у которых нет ясности о нагрузке в будущем.

"Я работаю в операционном блоке. Сейчас работаю в шести операционных залах, однако уже ведутся разговоры о том, что скоро активными будут только два зала, на которые направят только одну бригаду.

Сейчас выглядит так, что одну неделю смогу работать и три - сидеть дома.

Других решений нет, так как иначе нельзя ограничить время, которое медперсонал проводит вместе, что, в свою очередь, может вызвать очень быстрое распространение заболевания". 30

Женщина рассказала, что наибольшим вызовом во время обучения в данных условиях является ограниченный доступ к пациентам.

Сейчас сложно понять и то, как будет компенсироваться нехватка очных занятий. Несмотря на то, что практические занятия необходимо проводить очно, и в "теории" очень нужна работа с инструментами и "настоящими людьми".

"Нас сейчас удаленно учат тому, как делать инъекции.

В реальности это означает, что подготавливаются медики, которые вообще не знают, как сделать укол в вену или как подготовить стол для процедуры. 30

Профессионалы медицины могут практиковаться только на пациентах - в ином случае любой может стать врачом, посмотрев пару видео в интернете".

В качестве второго крупнейшего вызов будущая медсестра назвала отношение людей к медперсоналу и здоровью этих людей во время пандемии.

"Весной в больнице был случая, когда у мужчины, возможно, было заражение Covid-19. Пациента в защитной одежде в сопровождении профессионалов медицины переводили из одного отделения в другое.

Увидев, какие мероприятия по безопасности соблюдаются, пациент снял маску и намеренно стал кашлять в направлении медперсонала. 30

Это был момент, во время которого мне пришлось обдумать свой профессиональный выбор - действительно ли я хочу помогать людям, если в ответ можно ожидать такое отношение".

На вопрос о том, улучшилось ли отношение пациентов к соблюдению мер безопасности в последнее время, медик ответила утвердительно. Это поясняется и тем, что многие мероприятия по безопасности, например, ношение маски, стали обязательными, и пациенты считаются с тем, что если их не соблюдать, то в медицинской услуге может быть отказано. Это дает медикам ощущение безопасности, однако небольшое - в конце концов, часто люди заболевают Covid-19 после того, как сделают тест, и поступают так, как если бы были здоровы.

"Сейчас отношение несерьезное. Больше всего, конечно, больно оттого, что медперсонал "опускают ниже травы".

Больно оттого, что есть люди, которым кажется, что полученные ими в интернете "знания" ценнее тех, которые люди получают тяжелой работой. 30

Я жду, когда будут введены более строгие ограничения, так как сейчас выглядит, что ситуация становится гораздо тяжелее.

Действительно тяжело просвещать общество, если высокие должностные лица без стыда публикуют в интернете видео о том, что маски не работают и бессмысленны.

Это мнение некритически воспринимают несколько тысяч человек, которые распространяют дезинформацию дальше - в итоге, в дурацкую ситуацию, конечно, снова попадает медик.

Мы в этой ситуации относительно бессильны - информации хватает, и самозащита - индивидуальная ответственность каждого.

Государству стоило бы действовать проактивно - хорошим шагом бы было обеспечение масками для лица, так как сейчас можно наблюдать, что люди многократно используют одну и ту же маску, что не является эффективным.

На просьбу прокомментировать, как, по ее мнению, отличается мнение общественности по поводу происходящего осенью и весной, будущая медсестра рассказала, что "сейчас кажется, что в обществе царят усталость, депрессия или просто желание показать, что некоторые умнее всех". 30

"Я жду, что будут введены более строгие ограничения, так как сейчас выглядит, что ситуация становится значительнее тяжелее.

Люди должны понимать, что сейчас речь идет не только о коротком сроке, но и о будущем государства.

Из-за нынешней ситуации люди не смогут стать профессионалами в своей сфере, не смогут нормально работать, не смогут содержать эту страну.