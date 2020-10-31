В Плявниеках пара, возможно, хотела покончить с собой. Им помешали спасатели

Молодая пара посреди дня намеревалась выпрыгнуть из окна восьмого этажа многоэтажного дома. Сотрудники спасательной службы об опасной ситуации в доме по адресу улица Лубанас, 115, узнали в 16 часов. Свидетели сообщили о двух людях, которые, возможно, собираются прыгнуть с восьмого этажа. Когда спасатели прибыли на место, женщина в возрасте около 30 лет находилась на подоконнике, а рядом с ней был мужчина. Не исключено, что у них был одинаковый умысел.