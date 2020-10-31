В Плявниеках пара, возможно, хотела покончить с собой. Им помешали спасатели

В рижском микрорайоне Плявниеки Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) с помощью полиции удалось предотвратить попытку самоубийства - пара грозилась выпрыгнуть из окна восьмого этажа, сообщает Degpunktā.
Молодая пара посреди дня намеревалась выпрыгнуть из окна восьмого этажа многоэтажного дома. Сотрудники спасательной службы об опасной ситуации в доме по адресу улица Лубанас, 115, узнали в 16 часов. Свидетели сообщили о двух людях, которые, возможно, собираются прыгнуть с восьмого этажа. Когда спасатели прибыли на место, женщина в возрасте около 30 лет находилась на подоконнике, а рядом с ней был мужчина. Не исключено, что у них был одинаковый умысел.
"Она уже на карнизе сидела. Восьмой этаж. Там сидела женщина. Это по словам моего коллеги. "Лучший" возраст, чтобы прыгать," - рассказал передаче охранник стоянки.
Спасательная операция прошла быстро: пожарные взломали входные двери в квартиру и сумели удержать пару от рокового шага - их втянули обратно в помещение. Затем мужчина и женщина попали в руки врачей и полицейских, после чего их отправили в больницу на улице Твайка, чтобы, возможно, оказать им и псхологическую помощь.
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