Еврокомиссия хочет наказать Эстонию за взимание платы с пассажиров при пересечении границы

"Это продолжающийся много лет спор, в котором Эстония и Европейская комиссия расходятся во мнениях. Эстония придерживается мнения, что организация въезда транспортных средств на расположенные на шоссе погранпункты и очереди на пересечение границы, обслуживание зоны ожидания и взимание платы за эту услуги относятся к организации движения и являются мерами транспортной сферы. Они не связаны с пограничным контролем, патрулированием и мониторингом. Таким образом, введенные Эстонией порядок и меры не относятся к сфере регулирования пограничных правил шенгена и не могут им противоречить", - сказал глава МВД Март Хельме.

МВД ознакомится с присланным Еврокомиссией письмом, чтобы в ближайшие месяцы сформировать свою позицию по этому вопросу.

В настоящее время Эстония требует, чтобы пассажиры, желающие выехать из ЕС, бронировали место в очереди на пересечение границы и вносили плату за бронирование и пользование зоной ожидания. В Шенгенском пограничном кодексе содержится исчерпывающий перечень условий пересечения границы и контроля, применимых к пассажирам, покидающим ЕС, и государствам-членам не разрешается накладывать дополнительные обязательства.

Комиссия направила в Эстонию официальное письмо в мае 2016 года и мотивированное заключение в январе 2019 года. Полученный ответ был неудовлетворительным, и хотя некоторые изменения в организации пересечения границы были отмечены во время визита Комиссии на место, правовая ситуация не изменилась. Следовательно, Комиссия теперь направит дополнительное письмо с официальным уведомлением.