В Лионе у греческой церкви ранили священника. Это четвертое нападение во Франции за три дня

В Лионе возле греческой православной церкви, неизвестный открыл огонь. Ранения получил православный священник. Преступнику удалось скрыться от полиции, сообщает DW со ссылкой на агентство AFP.
Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, пишет AFP. Священник сообщил, что лично не знаком с нападавшим.
Мотивы преступника устанаваливаются, ведутся его поиски.
Напомним, что 29 октября произошла трагедия в Ницце, где в результате ножевой атаки погибли не менее трех посетителей базилики Нотр-Дам, еще шесть человек были ранены. Похожий инцидент в тот же день случился в Авиньоне, где мужчина с ножом пытался ранить полицейского.
В Париже 30 октября вооруженный мужчина с криком "Аллах акбар!" попытался напасть на полицейских.
Нападения во Франции продолжаются после того, как 16 октября в пригороде Парижа обезглавили 47-летнего учителя истории Самюэля Пати. Преподавателя убили после того, как он показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.