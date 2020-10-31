В Лионе у греческой церкви ранили священника. Это четвертое нападение во Франции за три дня

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, пишет AFP. Священник сообщил, что лично не знаком с нападавшим.

Мотивы преступника устанаваливаются, ведутся его поиски.

Напомним, что 29 октября произошла трагедия в Ницце, где в результате ножевой атаки погибли не менее трех посетителей базилики Нотр-Дам, еще шесть человек были ранены. Похожий инцидент в тот же день случился в Авиньоне, где мужчина с ножом пытался ранить полицейского.

В Париже 30 октября вооруженный мужчина с криком "Аллах акбар!" попытался напасть на полицейских.