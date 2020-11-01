Я не просто мясо, или История скандального платья Леди Гаги

Десять лет назад на церемонии MTV Video Music Awards скандально-авангардная певица Леди Гага потрясла мир. Она вышла на сцену в сексуальном платье из ... сырой говядины.

Поступок певицы был открыто осужден группами по защите прав животных, но авторитетный журнал Time назвал выходку Леди Гаги лучшим перфомансом 2010 года. Как комментирует сама артистка, это было "сообщение" для военной политической системы США. Но что на самом деле это значило?

ФОТО: Reuters/ScanPix

Самый жестокий крик моды

Певица Леди Гага в 2010 году стала самой номинированной артисткой - 13 номинаций. Артистка вышла на красную дорожку в платье Александра МакКуина, затем переоделась в платье Джорджио Армани и только на финальном выходе, после награждения, надела свой третий вечерний наряд: платье, шляпу, сапоги и сумку из сырого мяса.

Ее выходку назвали самым жестоким криком моды! 1

ФОТО: AP/Scanpix

Кто создал мясной шедевр?

Дизайнером платья стал Франк Фернандес, а стилистом образа - Никола Формичетти.

Именно Формичетти пригласил Фернандеса вместе реализовать эту безумную идею. Леди Гага доверяет идеям Формичетти, поэтому совместный проект получился блестящим!

Леди Гага и Никола Формичетти ФОТО: Reuters/ScanPix

Платье пошили за неделю. Его дизайн был асимметричным, а Фернандесс сделал специальный вырез на мясе, чтобы платье аккуратно сидело по фигуре. В качестве "одежды" был выбран стейк из говядины, купленный у известного мясника.

Как певица надела костюм? За кулисами ее платье буквально вшили в артистку. 1

Франк Фернандес за работой ФОТО: Twitter

Опрос MyCelebrityFashion.co.uk назвал платье самым культовым нарядом 2010 года, оставив помолвочный наряд Кейт Миддлтон на втором месте. 1

ФОТО: CARLOS BARRIA/REUTERS/Scanpix

Гага: скоро у нас будет так мало прав, как мяса на костях

Конечно, этот скандал сделал поп-певицу гостьей знаменитого телешоу Эллен Дедженерес. Когда Леди Гагу спросили, как понимать это послание, артистка объяснила:

"Если мы не будем отстаивать то, во что верим, и если мы не будем бороться за свои права, очень скоро у нас будет столько же прав, сколько мяса на наших костях. Я не кусок мяса".

Позже Эллен, убежденная веганка, прокомментировала: "Теперь я люблю Леди Гагу, но, как человек, который также любит животных, мне было действительно трудно сидеть рядом с ней, когда она была в этом платье. Но это заставило меня спросить себя: в чем же разница между ее нарядом и кожаной одеждой?"

Было ли платье потом съедено?

Нет, его решили оставить в музее Лос-Анджелеса. Платье было выставлено в Зале славы рок-н-ролла в 2011 году. Услуги таксидермиста обошлись в немалую сумму - 6000 долларов США.

После выхода на сцену платье было заморожено, но еще до этого таксидермист заметил признаки разложения мяса. Это означало, что при оттаивании оно будет вонять. Для борьбы с бактериями платье обработали отбеливателем, формальдегидом и моющим средством, и после того, как оно оттаяло, его восстановили, покрасив в темно-красный цвет.

Мясо остается мясом

Шеф-повар Фергусс Хендерсон сказал: "Люди часто не хотят, чтобы мясо выглядело как мясо. Они хотят, чтобы оно было аккуратно завернуто в пластик из супермаркетов". Организация PETA (Люди за этичное обращение с животными) осудила платье, заявив, что "платье из обрезков дохлой коровы слишком оскорбительно, чтобы его комментировать".

Вегетарианское общество также осудило выходку певицы: "Независимо от того, насколько красиво оно было представлено, плоть замученного животного остается плотью замученного животного. Достаточное количество животных умирает ради еды, и их нельзя убивать ради модных трюков".

Сколько людей, столько и мнений, но явно одно - это платье никого не оставило равнодушным! 1