Пн, 2.11.2020
Самая страшная кукла - это кукла с пустым лицом - мы проецируем на нее все свои страхи. Масонство и есть такая кукла, потому что про него мало что известно. Таковой оно являлось со времен борьбы с реформацией, таким и остается по сей день. Константин Рубахин, инициатор Музея мирового масонства в Риге
Константин Рубахин, инициатор Музея мирового масонства в Риге

Минздрав призывает сохранять спокойствие и не откладывать визиты к врачу

ФОТО: AP / Scanpix

Министерство здравоохраненрия призывает пожилых и людей с хроническими заболеваниями в случае нужды обращаться за помощью, говорится в обращении ведомства.

Отмечается, что в этот период неопределенности люди с хроническими заболеваниями и в пожилом возрасте могут ощущать усиленную тревогу за свое здоровье.

"Мы призываем сохранять спокойствие, заботиться о себе и обращаться за необходимой помощью, чтобы не допустить обострения болезни" - пишет Минздрав.

Министерство призывает также быть внимательным к своим близким и предлагать помощь, если она нужна.

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