Минздрав призывает сохранять спокойствие и не откладывать визиты к врачу

Отмечается, что в этот период неопределенности люди с хроническими заболеваниями и в пожилом возрасте могут ощущать усиленную тревогу за свое здоровье.

"Мы призываем сохранять спокойствие, заботиться о себе и обращаться за необходимой помощью, чтобы не допустить обострения болезни" - пишет Минздрав.