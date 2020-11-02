Пн, 2.11.2020
Самая страшная кукла - это кукла с пустым лицом - мы проецируем на нее все свои страхи. Масонство и есть такая кукла, потому что про него мало что известно. Таковой оно являлось со времен борьбы с реформацией, таким и остается по сей день. Константин Рубахин, инициатор Музея мирового масонства в Риге
Константин Рубахин, инициатор Музея мирового масонства в Риге
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В Подмосковье владельца мясокомбината застрелили из арбалета

ФОТО: Скриншот из видео

В подмосковном городе Истра выстрелом из арбалета убит владелец мясокомбината "Озерецкие колбасы" Владимир Маругов, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".

По словам собеседника "Интерфакса", в загородный дом Маругова в ночь на 2 ноября проникли два человека.

"Они связали бизнесмена и его сожительницу, после чего застрелили мужчину из арбалета", - рассказал он, уточнив, что женщина смогла "сбежать через окно и вызвать полицию из дома соседей".

По данным издания Life, подозреваемых задержали утром в понедельник, 2 ноября.

По факту убийства заведено уголовное дело, сообщает следственное управление Следственного комитета Московской области. Имя убитого там не называют.

По предварительным данным ведомства, у мужчины требовали "передачи денежных средств, которые хранились в доме". СК подтвердил, что его застрелили именно из арбалета.

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