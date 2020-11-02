В Подмосковье владельца мясокомбината застрелили из арбалета

По словам собеседника "Интерфакса", в загородный дом Маругова в ночь на 2 ноября проникли два человека.

"Они связали бизнесмена и его сожительницу, после чего застрелили мужчину из арбалета", - рассказал он, уточнив, что женщина смогла "сбежать через окно и вызвать полицию из дома соседей".

По данным издания Life, подозреваемых задержали утром в понедельник, 2 ноября.

По факту убийства заведено уголовное дело, сообщает следственное управление Следственного комитета Московской области. Имя убитого там не называют.