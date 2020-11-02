В Подмосковье владельца мясокомбината застрелили из арбалета

В подмосковном городе Истра выстрелом из арбалета убит владелец мясокомбината "Озерецкие колбасы" Владимир Маругов, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
По словам собеседника "Интерфакса", в загородный дом Маругова в ночь на 2 ноября проникли два человека.
"Они связали бизнесмена и его сожительницу, после чего застрелили мужчину из арбалета", - рассказал он, уточнив, что женщина смогла "сбежать через окно и вызвать полицию из дома соседей".
По данным издания Life, подозреваемых задержали утром в понедельник, 2 ноября.
По факту убийства заведено уголовное дело, сообщает следственное управление Следственного комитета Московской области. Имя убитого там не называют.
По предварительным данным ведомства, у мужчины требовали "передачи денежных средств, которые хранились в доме". СК подтвердил, что его застрелили именно из арбалета.