В судах Латвии скопилось много нерассмотренных дел. Разбираемся почему

По его словам, количество нерассмотренных дел не так велико, но в судах скопилось 5% нерассмотренных гражданских дел и 10% уголовных дел, особенно в судах первой инстанции.

Он рассказал, что есть исключительные случаи, когда суды работают очно, хотя с каждым днем растет процент удаленных заседаний. "Не все судьи "на ты" с новыми технологиями, но со стороны министерства делается все, чтобы обучить таких судей", - сказал министр.