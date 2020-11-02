В судах Латвии скопилось много нерассмотренных дел. Разбираемся почему

С начала года в судах скопилось множество нерассмотренных дел, хотя во время пандемии Covid-19 суды в исключительных случаях работали очно, рассказал в передаче TV3 900 sekundes министр юстиции Янис Борданс.
По его словам, количество нерассмотренных дел не так велико, но в судах скопилось 5% нерассмотренных гражданских дел и 10% уголовных дел, особенно в судах первой инстанции.
Он рассказал, что есть исключительные случаи, когда суды работают очно, хотя с каждым днем растет процент удаленных заседаний. "Не все судьи "на ты" с новыми технологиями, но со стороны министерства делается все, чтобы обучить таких судей", - сказал министр.
Он добавил, что нужно развивать технологии, связанные с видеоконференциями, и еще шире использовать их в работе судов, так как это позволит уменьшить количество накопившихся дел.