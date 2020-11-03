Как на человека влияет длительное отсутствие интимной близости?

Рейчел Нидл, терапевт-сексолог из Флориды неоднократно повторяет, что занятия любовью положительно влияют на физическое и психическое благополучие человека.

Регулярные любовные утехи улучшают сон, сокращают боли и стресс, а также даже облегчают симптомы депрессии. Принимая во внимание то, что отрицательные последствия в той или иной степени затрагивают каждого из нас, неудивительно, что постельная жизнь может значительно улучшить качество повседневной жизни.

Специалист отмечает, что и тем людям, которые в настоящее время не находятся в отношениях, не следует отказываться от сексуального удовольствия (в том числе мастурбации).

"Во время оргазма в организме человека выделяются эндорфины, которые помогают снизить стресс и в краткосрочной перспективе вызывают положительные эмоции, улучшающие настроение", - говорит Нидл.

Нехватка интимной близости может привести к серьезным проблемам с психическим здоровьем - отсутствие прикосновений может ослабить иммунную систему и создать благодатную почву для депрессий и беспокойств.