Как на человека влияет длительное отсутствие интимной близости?

Из-за пандемии многие из тех, кто не живет со своим партнером или воздерживаются от новых любовных отношений, долгое время прожили без интимных отношений. О том, как это влияет на физическое и психическое благополучие человека, а также как с этим бороться, рассказывает Buisiness Insider.
Рейчел Нидл, терапевт-сексолог из Флориды неоднократно повторяет, что занятия любовью положительно влияют на физическое и психическое благополучие человека.
Регулярные любовные утехи улучшают сон, сокращают боли и стресс, а также даже облегчают симптомы депрессии. Принимая во внимание то, что отрицательные последствия в той или иной степени затрагивают каждого из нас, неудивительно, что постельная жизнь может значительно улучшить качество повседневной жизни.
Специалист отмечает, что и тем людям, которые в настоящее время не находятся в отношениях, не следует отказываться от сексуального удовольствия (в том числе мастурбации).
"Во время оргазма в организме человека выделяются эндорфины, которые помогают снизить стресс и в краткосрочной перспективе вызывают положительные эмоции, улучшающие настроение", - говорит Нидл.
Нехватка интимной близости может привести к серьезным проблемам с психическим здоровьем - отсутствие прикосновений может ослабить иммунную систему и создать благодатную почву для депрессий и беспокойств.
Эксперты также говорят о том, что созданные изоляцией помехи также могут наблюдаться в долгосрочной перспективе - после нескольких месяцев без интимной жизни многим будет трудно возобновить сексуальную жизнь.