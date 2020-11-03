Первый шаг в борьбе с несбалансированным рационом - определить потребности

Эти идеи лежат в основе инициативы Nestlé for Healthier Kids.

С помощью инициативы Nestlé хочет помочь родителям во всем мире растить более здоровых детей. Главная цель - используя продуктовые новинки и практические советы до 2030 года помочь 50 млн детей.

Инициатива появилась, так как проблема несбалансированного рациона по-прежнему актуальна во всем мире. Несбалансированный рацион, в том числе дефицит микроэлементов, во многих странах по-прежнему является главным фактором риска развития болезней и смертей младенцев. Количество случаев лишнего веса и ожирения продолжает расти, и согласно данным Всемирной организации здравоохранения, во всеми мире от этих проблем страдают более 340 млн детей и подростков. Это шокирующее число, учитывая, что лишний вес увеличивает риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и кровяного давления.

Хорошие союзники

Устранения такой проблемы, как несбалансированность рациона - сложное мероприятие, требующего холистического подхода, в рамках которого помимо рациона учитываются и другие факторы. Несмотря на то, что привычки питания очень важны, большое значение имеет и множество других факторов: физическая активность, генетика и даже социально-экономическое положение.

"Nestlé концентрируется на улучшении привычек потребления, используя продуктовые нововведения и практические советы, а также большой опыт в этой сфере. Много средств вкладывается в исследования, чтобы получить уникальные данные со всех уголков мира об образе жизни и питании детей, называя этот процесс "картиной рациона". Открытия Nestlé вскрывают большую проблему и показывают, что несбалансированность рациона может отличаться в зависимости от географии - такова функция разных привычек питания".

Колебания привычек питания

Например, установлено, что 16% детей в США привыкли пропускать обед. Таким образом они не дополучают витаминов и минеральных веществ, которые важны для физического и умственного развития; в Китае дети потребляют только 16% от рекомендуемого объема молочных продуктов; в России 30% детей не едят ежедневно овощи.

Для каждой страны могут быть характеры свои недостатки рациона, однако, они могут выходить и за рамки государств. Например, подавляющее большинство детей в Бразилии, на Филиппинах, в России и Китае потребляют слишком мало кальция. У 70-80% детей в США и Мексике превышен порог потребления насыщенных жиров, в свою очередь, у детей из Австралии и Китая этот показатель колеблется от 20 до 40%. И этот список можно продолжать бесконечно.

"Заполнение" нехватки рациона

Чтобы решить проблему нехватки рациона, Gerber (США) и NaturNes (Европа) включили в линейку продуктов для малышей высокоценные органические ингредиенты, например, овощи и зерно, богатые клетчаткой. Это также сподвигло Milo и Nesquik выпустить рецепты, которые содержат меньше сахара, а Maggi - новые макароны быстрого приготовления, которые готовят в духовке, а не на сковороде, тем самым снижая объем жира.

Это лишь несколько примеров. Они являются частью более обширных попыток переформулирования в масштабах группы, которые уже успешно реализованы, так как предприятие продолжает освобождать свои продукты от сахара, соли и жиров, одновременно добавляя в рецепты овощи и фрукты.

В сравнении с 2016 годом, до конца 2019 года Nestlé добавила 2,76 млрд порций овощей и 403 млн порций, богатых клетчаткой, зерновыми, бобовыми, орехами и семечками. 85,4 млрд порций продуктов и напитков, содержащих, по крайней мере, один из четырех важных микроэлементов (железо, йод, витамин А и цинк), были доставлены в 64 страны, в которых в 2019 году наблюдался высокий риск дефицита микроэлементов. В прошлом году предприятие продолжило расширять свой ассортимент биологическим и натуральными продуктами, а также обратило внимание на продукты на растительной основе, так как в исследованиях последних лет подчеркиваются преимущества диеты на растительной базе.