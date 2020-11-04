В Золитуде, Иманте и Плявниеках построят более 500 новых бесплатных парковок

В Золитуде парковочные места строятся на улице Ростокас, на участке от улицы Золитудес до улицы Я. Эндзелина. Планируется, что работы будут проходить примерно в течение четырех месяцев, а после их окончания жителям будут доступны более 90 благоустроенных бесплатных парковочных мест, в том числе три места для людей с особыми потребностями.

В Плявниеках парковочные места строятся на улице Келдыша, на участке от улицы Илукстес до улицы Улброкас. И здесь строительные работы могут занять примерно четыре месяца, а после их окончания жителям будут доступны 260 благоустроенных бесплатных парковочных мест, в том числе 15 мест для людей с особыми потребностями.

На проспекте Курземес, на участке улицы Слокас и на участке от улицы Бебру до Юрмала гатве планируется построить 169 мест для размещения машин, в том числе девять для людей с особыми потребностями. Строительные работы планируется провести во время строительного сезона 2021 года.