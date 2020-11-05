Тату-модель из Латвии Монами Фрост показала, как нас обманывают в соцсетях с помощью фото

Фрост опубликовала два фото: на первом девушка позирует, на втором - расслабилась.

"Позируйте и освобождайтесь! То же самое тело! С детства я боролась с тем, как я вижу свое тело и как я к нему отношусь. Это привело меня к нарушениям пищевого поведения. Каждый раз, когда я садилась и видела свой (настоящий и обычный) живот, я не могла перестать думать о том, что он не должен быть таким. Я хотела, чтобы у меня всегда был плоский живот", - поделилась девушка.

Монами пришла к выводу, что все это ложь, заставляющая женщин чувствовать, что они никогда не будут достаточно хороши, если не будут выглядеть как куклы. Это как порочный круг, так как за одним эталоном красоты всегда следует другой.

Девушка отметила, что все тела уникальны и красивы по-своему и что не нужно гнаться за искусственной красотой.