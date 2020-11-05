Михаил Лабковский рассказал, почему ему платят 1000 евро за 45 минут

Психолог Михаил Лабковский не называет себя "доктором", но своих клиентов он именует "пациентами".

"Я люблю говорить "пациенты". Может, людям это и не очень приятно, но мне приятно", - подчеркивает он

Лабковский считает, что слово "клиенты" больше годится для парикмахерской или автосервиса.

Его услуги стоят 95 тысяч рублей (свыше 1000 евро) за 45 минут.

Михаил рассказывает пациенту, что с ним не так. Объясняет, как это решить. Он дает задания клиентам, а потом проводит с ними работу над ошибками. Лабковский отмечает, что о нем говорят как о медийной личности, но никто не углубляется в его профессиональную деятельность.

Михаил уверен, что о нем говорят как о Фрейде - все про него слышали, но не читали его книг.

За 40 лет практики он может назвать всего один случай, когда клиентка попросила у него деньги назад.