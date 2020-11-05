Чт, 5.11.2020
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Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига

У здания ФСБ активиста распяли на кресте в образе Христа и "подожгли"

ФОТО: Кадр из видео

В Москве у здания ФСБ на Лубянке активист Павел Крисевич устроил акцию в поддержку политзаключенных, сообщила "Медуза" со ссылкой на Znak.com.

Крисевич стоял на табуретке, привязав руки к деревянному кресту, имитируя распятие Христа. Другие активисты в плащах с надписью ФСБ подожгли его и начали кидать в огонь тома уголовных дел.

Как отмечает Русская служба BBC, возле креста лежали тома уголовных дел с надписями "Дело Бориса Немцова" и "Дело сестер Хачатурян".

По информации "МБХ медиа", в акции использовалось специальное вещество, которое не причиняет вреда человеку.

Активиста задержали.

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