У здания ФСБ активиста распяли на кресте в образе Христа и "подожгли"

В Москве у здания ФСБ на Лубянке активист Павел Крисевич устроил акцию в поддержку политзаключенных, сообщила "Медуза" со ссылкой на Znak.com.
На Лубянке сейчас так pic.twitter.com/mHqAeEYte6— Илья Яшин (@IlyaYashin) November 5, 2020
Крисевич стоял на табуретке, привязав руки к деревянному кресту, имитируя распятие Христа. Другие активисты в плащах с надписью ФСБ подожгли его и начали кидать в огонь тома уголовных дел.
Как отмечает Русская служба BBC, возле креста лежали тома уголовных дел с надписями "Дело Бориса Немцова" и "Дело сестер Хачатурян".
По информации "МБХ медиа", в акции использовалось специальное вещество, которое не причиняет вреда человеку.
Активиста задержали.
В Москве возле здания ФСБ задержали участника акции в поддержку политзаключенных в образе Иисуса Христаhttps://t.co/taIrKiJEOM— Медиазона (@mediazzzona) November 5, 2020
Фото: Георгий Марков / https://t.co/Vvxpo32VBD pic.twitter.com/eAzaWPifAa
Ну все уже увидели в новостях и я себе добавлю.— george markov (@pixsl_markov) November 5, 2020
Активист Павел @krisevich Крисевич в облике Иисуса Христа на кресте в окружении горящих томов уголовных дел политзаключённых. pic.twitter.com/JTLrBZQU9C