Расследование ОБСЕ: результаты выборов в Беларуси должны быть аннулированы

Расследование, проведенное Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), показало, что президентские выборы в Беларуси в августе 2020 года были сфальсифицированы и их результаты должны быть аннулированы, а новые выборы должны быть проведены под международным контролем.
"Общий вывод таков:
- говорится в отчете ОБСЕ, опубликованном в четверг, 5 ноября, в Вене.
В сентябре 17 преимущественно европейских стран, включая Великобританию, Францию и США, активировали так называемый московский механизм ОБСЕ для начала расследования нарушений.
Австрийскому правозащитнику Вольфгангу Бенедеку было поручено собрать информацию о фальсификациях на выборах, утверждениях о преследовании активистов гражданского общества и протестующих, произвольных задержаниях и пытках.
- сказал Бенедек.
Свои выводы следователь ОБСЕ основал на более чем 700 материалах, полученных от граждан и организаций Беларуси, а также экспертов ООН по правам человека и правозащитных НПО.
Правительство авторитарного лидера Александра Лукашенко не сотрудничало со следователями и не разрешало им въезд в страну.
17 стран, которые возбудили расследование, указали в совместном заявлении, что отчет подтвердил их опасения.
"Первым шагом на пути к прогрессу должно стать прекращение властями Беларуси кампании насилия против мирных демонстрантов, освобождение всех незаконно заключенных в тюрьмы и привлечение виновных к ответственности", - говорится в заявлении.
Протесты против фальсификации президентских выборов в Беларуси продолжаются с 9 августа. Во время акций протеста более 13 тысяч человек были задержаны, несколько сотен получили ранения.
Согласно официальным результатам президентских выборов в Беларуси 9 августа, нынешний глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 10,1%, но оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными и заявляет, что Тихановская одержала уверенную победу.
Европейский союз и другие западные страны также отказались признать результаты этих выборов.
Фото: Протесты в Беларуси