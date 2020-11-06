Расследование ОБСЕ: результаты выборов в Беларуси должны быть аннулированы

"Общий вывод таков:

есть веские доказательства того, что президентские выборы 9 августа 2020 года были сфальсифицированы", 4

- говорится в отчете ОБСЕ, опубликованном в четверг, 5 ноября, в Вене.

В сентябре 17 преимущественно европейских стран, включая Великобританию, Францию ​​и США, активировали так называемый московский механизм ОБСЕ для начала расследования нарушений.

Австрийскому правозащитнику Вольфгангу Бенедеку было поручено собрать информацию о фальсификациях на выборах, утверждениях о преследовании активистов гражданского общества и протестующих, произвольных задержаниях и пытках.

"Обвинения в нарушениях прав человека оказались массовыми, систематическими и недвусмысленно обоснованными", 4

- сказал Бенедек.

Свои выводы следователь ОБСЕ основал на более чем 700 материалах, полученных от граждан и организаций Беларуси, а также экспертов ООН по правам человека и правозащитных НПО.

Правительство авторитарного лидера Александра Лукашенко не сотрудничало со следователями и не разрешало им въезд в страну.

17 стран, которые возбудили расследование, указали в совместном заявлении, что отчет подтвердил их опасения.

"Первым шагом на пути к прогрессу должно стать прекращение властями Беларуси кампании насилия против мирных демонстрантов, освобождение всех незаконно заключенных в тюрьмы и привлечение виновных к ответственности", - говорится в заявлении.

Протесты против фальсификации президентских выборов в Беларуси продолжаются с 9 августа. Во время акций протеста более 13 тысяч человек были задержаны, несколько сотен получили ранения.

Согласно официальным результатам президентских выборов в Беларуси 9 августа, нынешний глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 10,1%, но оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными и заявляет, что Тихановская одержала уверенную победу.

Европейский союз и другие западные страны также отказались признать результаты этих выборов.