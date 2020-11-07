Все говорят, что Covid-19 приводит к поражению легких. Насколько это опасно?

В России при подозрении на ковид или даже при уже диагностированном заболевании часто проводят компьютерную томографию (КТ). В заключении пишут объем поражения легких в процентах. Эти числа могут напугать. Однако не всегда картина на КТ говорит о тяжести заболевания и является руководством к действию. "Медуза" объясняет нюансы результатов исследований.
И что эти результаты означают?
Они означают, что какой-то процент легких плохо выполняет свою функцию из-за развившейся инфекции. Обычно, описывая поражение легких при ковиде, врач видит изменения, которые в рентгенологии принято называть "матовым стеклом" и/или "консолидацией". Они возникают из-за того, что между сосудами и альвеолами нарушается барьер и альвеолы заполняются жидкостью из сосудов.
"Но не все альвеолы даже в зоне "матового стекла" полностью заполнены жидкостью, - говорит Анна Белозерова, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по лучевой диагностике, рентгенолог Республиканской больницы им. В. А. Баранова (Петрозаводск) и клиники "Рассвет" (Москва). - Хотя, конечно, газообмен в участках "матового стекла" значительно затруднен". В результате становится труднее дышать.
Врачам может быть нужно знать о степени поражения легких в некоторых случаях. Например, если принимается решение о том, в какое отделение госпитализировать пациента - обычное или реанимационное. Или если врачу важно посмотреть динамику заболевания. Но при принятии решений врачи не ставят себе целью улучшить результаты КТ - они обращают внимание на другие показатели работы организма.
При других болезнях такое тоже бывает?
Да. Когда говорится о поражении легких при ковиде, то чаще всего имеется в виду развивающаяся при нем пневмония, то есть воспаление легких. Она бывает и при других заболеваниях. Например, пневмония может стать осложнением гриппа, и это, конечно, тоже увидят на КТ. Но если у вас самая обычная ОРВИ, то, скорее всего, изменений в легких не будет (или будут те, что связаны не с пневмонией, а с какими-то другими заболеваниями либо являются вариантом нормы).
Естественно, чем больше поражение, тем хуже?
На самом деле на этот вопрос сложно ответить однозначно. Как отмечают специалисты, самочувствие людей с одинаковыми результатами КТ может заметно отличаться, хотя в целом человек с более серьезными повреждениями легких с большей вероятностью окажется в больнице из-за имеющихся симптомов.
В то же время в первые дни появления симптомов на КТ может не быть никаких изменений. Или наоборот: изменения могут быть еще до того, как появятся внешние признаки заболевания. А после выписки из больницы у человека, который наконец-то может дышать сам, КТ бывает хуже, чем при поступлении, потому что легким еще нужно восстановиться, но вирус при этом уже не наносит вреда своим присутствием.
Когда в исследованиях сравнивают результаты КТ людей, у которых заболевание протекало по-разному, более обширное поражение легких означает более плохой прогноз, то есть повышенный риск умереть. Но это лишь первые исследования, и в любом случае "повышенный риск" не означает гарантию в 100%. "Делать прогнозы по данным КТ - неблагодарное дело, - говорит Анна Белозерова. - Завтра-послезавтра ситуация может сильно поменяться".
А как вообще определяют, насколько повреждены легкие?
Оценить степень поражения можно "на глаз". Этот подход еще называют ""эмпирическая" визуальная шкала". "[На КТ] легкие "нарезаны" с шагом один миллиметр, - объясняет Анна Белозерова. - Мы оцениваем [объем поражения] по серии срезов, мы их смотрим как мультик".
Все степени поражения в России делят на пять категорий:
- КТ-0 - никакого поражения
- КТ-1 - поражено меньше 25% объема легких
- КТ-2 - поражено 25–50% объема легких
- КТ-3 - поражено 50–75% объема легких
- КТ-4 - поражено больше 75% объема легких
Но разве оценка на глаз достаточно точна?
Проверить степень поражения можно и с помощью специальной программы, которая работает в новых томографах и рассчитывает все автоматически. "Я сравнивала свои впечатления по "эмпирической" визуальной шкале с тем, что мне выдавала программа, - рассказывает Анна Белозерова. - Если была большая нагрузка и несколько минут на пациента, я ошибалась примерно на 10% в худшем случае. Если ситуация лучше, то ошибалась на 2–3%. Это [в диагностике] роли не играет".
Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы и Центрального федерального округа России, директор Центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов отмечает, что принятое деление - это уже достаточно детальная оценка для врачей. "Не требуется точный процент поражения, - говорит Морозов. - Он не имеет клинического смысла".
Кроме того, по мнению специалиста, инструменты автоматического расчета площади поражения имеют очень большие ограничения, потому что "картина при ковиде зачастую бывает полиморфная. Могут быть комбинации разных признаков, и далеко не все алгоритмы могут точно оценить объем поражения, особенно при присоединении бактериальной инфекции". Другими словами, программе сложнее справиться с тем, что пневмония при ковиде может быть представлена на компьютерной томограмме по-разному.
В разных странах рекомендуют звонить в скорую, если:
- возникает одышка - человек не может закончить предложение без вдоха. Это хорошо слышно по телефону, и это то, что также оценивает диспетчер, когда решает, нужна ли человеку срочная помощь бригады скорой (в российских рекомендациях также говорят о 22 вдохах и больше в минуту);
- появилась непроходящая боль или давление в груди;
- изменяется мышление (например, возникает спутанность сознания);
- человеку сложно быть в сознании;
- губы или лицо имеют синеватый оттенок.
Пациентов из групп риска, у которых заболевание может прогрессировать быстро, нередко госпитализируют, даже когда нет этих симптомов. Но это остается на усмотрение врача.
И еще. Перед тем, как настаивать на КТ, подумайте, так ли она вам необходима. Симптомы болезни значительно важнее, чем то, что может показать это исследование. "Ко мне обращаются многие знакомые и друзья, спрашивают, что делать [при ковиде], - рассказывает Сергей Морозов. - И были только единичные случаи, когда я говорил, что нужно идти в поликлинику или вызывать скорую. В основном я говорю не делать КТ, спокойно лежать дома, для снятия температуры можно принимать парацетамол, а в случае ухудшения состояния - обращаться к врачу".
То есть поражение легких проходит и никаких последствий не остается?
Последствия могут быть, и сложно предсказать, у кого конкретно. Но никакой специальной борьбы именно с поражением легких нет, и она не нужна. Чтобы чувствовать себя максимально хорошо, важно в любом случае проходить реабилитацию, особенно если болезнь проходила тяжело.