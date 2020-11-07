Все говорят, что Covid-19 приводит к поражению легких. Насколько это опасно?

И что эти результаты означают?

Они означают, что какой-то процент легких плохо выполняет свою функцию из-за развившейся инфекции. Обычно, описывая поражение легких при ковиде, врач видит изменения, которые в рентгенологии принято называть "матовым стеклом" и/или "консолидацией". Они возникают из-за того, что между сосудами и альвеолами нарушается барьер и альвеолы заполняются жидкостью из сосудов.

"Но не все альвеолы даже в зоне "матового стекла" полностью заполнены жидкостью, - говорит Анна Белозерова, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по лучевой диагностике, рентгенолог Республиканской больницы им. В. А. Баранова (Петрозаводск) и клиники "Рассвет" (Москва). - Хотя, конечно, газообмен в участках "матового стекла" значительно затруднен". В результате становится труднее дышать.

Врачам может быть нужно знать о степени поражения легких в некоторых случаях. Например, если принимается решение о том, в какое отделение госпитализировать пациента - обычное или реанимационное. Или если врачу важно посмотреть динамику заболевания. Но при принятии решений врачи не ставят себе целью улучшить результаты КТ - они обращают внимание на другие показатели работы организма.

При других болезнях такое тоже бывает?

Да. Когда говорится о поражении легких при ковиде, то чаще всего имеется в виду развивающаяся при нем пневмония, то есть воспаление легких. Она бывает и при других заболеваниях. Например, пневмония может стать осложнением гриппа, и это, конечно, тоже увидят на КТ. Но если у вас самая обычная ОРВИ, то, скорее всего, изменений в легких не будет (или будут те, что связаны не с пневмонией, а с какими-то другими заболеваниями либо являются вариантом нормы).

Естественно, чем больше поражение, тем хуже?

На самом деле на этот вопрос сложно ответить однозначно. Как отмечают специалисты, самочувствие людей с одинаковыми результатами КТ может заметно отличаться, хотя в целом человек с более серьезными повреждениями легких с большей вероятностью окажется в больнице из-за имеющихся симптомов.

В то же время в первые дни появления симптомов на КТ может не быть никаких изменений. Или наоборот: изменения могут быть еще до того, как появятся внешние признаки заболевания. А после выписки из больницы у человека, который наконец-то может дышать сам, КТ бывает хуже, чем при поступлении, потому что легким еще нужно восстановиться, но вирус при этом уже не наносит вреда своим присутствием.