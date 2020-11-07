Сейм предположительно утвердит режим чрезвычайной ситуации на следующей неделе

Решение правительства вступает в силу с 9 ноября. Закон предусматривает, что Сейм принимает решение об утверждении уже действующего режима чрезвычайной ситуации.

Мурниеце выразила уверенность, что законодательный орган утвердит решение правительства.

После получения от правительства необходимых документов они будут переданы на рассмотрение комиссии Сейма по обороне и внутренним делам, которая рассмотрит их в понедельник, 9 ноября.