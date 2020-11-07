Сейм предположительно утвердит режим чрезвычайной ситуации на следующей неделе

Планируется, что Сейм 10 ноября в 9 часов соберется на заседание, чтобы утвердить решение правительства о введении режима чрезвычайной ситуации, сообщила агентству LETA спикер Сейма Инара Мурниеце.
Решение правительства вступает в силу с 9 ноября. Закон предусматривает, что Сейм принимает решение об утверждении уже действующего режима чрезвычайной ситуации.
Мурниеце выразила уверенность, что законодательный орган утвердит решение правительства.
После получения от правительства необходимых документов они будут переданы на рассмотрение комиссии Сейма по обороне и внутренним делам, которая рассмотрит их в понедельник, 9 ноября.
Как сообщалось, вчера вечером, 6 ноября, правительство постановило ввести в Латвии режим чрезвычайной ситуации с 9 ноября по 5 декабря для ограничения пандемии Covid-19.