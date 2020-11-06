В Латвии вводится режим чрезвычайной ситуации. Что это значит?

Вышеупомянутые ограничения в отношении предприятий общественного питания и торговых точек не распространяются на аэропорт "Рига", а также на предприятия общественного питания в дошкольных образовательных учреждениях, основных школах и на рабочих местах, если конкретные заведения общественного питания не являются общедоступными и в них не пересекаются группы лиц, которые в повседневной жизни не имеют контакта.

Правительство также решило временно запретить предоставление услуг красоты, услуг пирсинга и тату. Этот запрет не распространяется на парикмахерские, однако парикмахеры должны будут обеспечить предоставление услуг только по предварительной записи, на одного посетителя должно приходиться не менее десяти квадратных метров площади.

Ограничение работы торговых центров

В период режима чрезвычайной ситуации будет ограничена работа торговых центров.

По выходным и праздничным дням в торговых центрах будут работать только продовольственные магазины, аптеки, ветеринарные аптеки и зоомагазины, книжные магазины, места торговли прессой, оптики, магазины гигиенических и хозяйственных товаров, места оказания телекоммуникационных услуг.

В торговых центрах нужно обеспечивать 10 кв. м на одного посетителя и носить маски. Маски нужно носить также на открытых рынках и в местах уличной торговли.

Школьники будут учиться так же, как и раньше

В период режима чрезвычайной ситуации ученики старших классов и студенты, которые не занимаются в освоении учебных программ практической деятельностью, продолжат учиться удаленно.

Классы с 1-го по 6-й продолжат учиться очно, будут открыты детские сады. 2

Освоение программ профессионального образования, усовершенствования и неформального образования для взрослых будет обеспечиваться удаленно, кроме практической части программы, которую невозможно провести удаленно.

Обучение по интересам и программы профессиональной направленности должны обеспечиваться удаленно или индивидуально либо в рамках одного класса или группы. Не разрешены репетиции хоров и коллективов духовых инструментов.

Помощь предприятиям

Пострадавшим от Covid-19 предприятиям может быть компенсирована часть оборотных средств, предусматривают подготовленные Минфином предложения по мерам поддержки для устранения экономических последствий пандемии.

Правительство постановило, что до вторника, 10 ноября, должны быть разработаны конкретные меры поддержки предприятий и работников.

Эти меры делятся на краткосрочные, предназначенные для отраслей, на которые прямо влияет режим чрезвычайной ситуации, и долгосрочные меры. Предполагается, что восстановление экономики будет долгим, поэтому предусматривается, в частности, широкий выбор программ по переквалификации.

Правительство возобновит систему пособий по простою и улучшит ее. Также будет пересмотрен порядок предоставления и оплаты больничных листов.

Возможности господдержки во время режима ЧС составят 49 млн евро

Во время режима чрезвычайной ситуации, с 9 ноября по 6 декабря, возможности госпомощи составят 49 млн евро, доступные в бюджетной программе "Средства для непредвиденных случаев", заявил министр финансов Янис Рейрс в пятницу после заседания правительства.

Рейрс также сообщил, что в распоряжении госказны есть достаточно средств, которые в случае необходимости можно направить на программы государственной поддержки.

Он подчеркнул, что в настоящее время неизвестно, какой именно будет государственная поддержка компаний, добавив, что к следующему вторнику будут определены все секторы, на деятельность которых негативно повлияет чрезвычайное положение. К следующему вторнику будет разработан конкретный механизм поддержки этих отраслей.

По словам Рейрса, поддержка компаний будет осуществляться в форме полупрямого финансирования, например, будут покрываться расходы на коммунальные услуги в зимний период.

На вопрос о том, придется ли компаниям возвращать полученную от государства поддержку, Рейрс сообщил, что моделируются различные сценарии, в том числе компаниям будут предоставлены деньги, которые не нужно будет возвращать.

За нарушение ограничений или запретов, установленных на время режима ЧС, предусмотрен штраф от десяти до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро - для юридических лиц. 2