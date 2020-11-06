С понедельника в Латвии на четыре недели вводится режим чрезвычайной ситуации
С понедельника, 9 ноября, для ограничения распространения Covid-19 в Латвии на четыре недели, до 6 декабря, будет введен режим чрезвычайной ситуации, свидетельствует находящаяся в распоряжении агентства LETA информация.
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Такое решение в пятницу было принято на заседании правительства и Совета по кризисному управлению.
Кабинет министров объявляет режим ЧС на определенный срок, но не более чем на три месяца. Режим чрезвычайной ситуации может быть отменен досрочно, если угроза предотвращена или устранена.
Запрет публичных мероприятий
На время режима чрезвычайной ситуации будут отменены и запрещены все публичные мероприятия. Упомянутый запрет не будет относиться на организованные на свежем воздухе собрания, шествия и пикеты.
Во время режима ЧС на частных мероприятиях будет разрешено собираться не более чем по десять человек одновременно и не более чем из двух домохозяйств. Исключение - похороны.
Места проведения культурных мероприятий, выставок, религиозных действ и спортивных занятий должны будут начинать работу не ранее 6:00, а заканчивать не позже 20:00. Исключением станут спортивные центры, которые должны будут заканчивать работу не позднее 22:00.
На время режима ЧС будут запрещены все спортивные мероприятия, например, соревнования и выступления, за исключением спортивных соревнований для взрослых спортсменов национальных сборных, включенных в календарь спортивных соревнований международных олимпийских спортивных федераций, если они проводятся без зрителей. Ограничение также не распространяется на международные соревнования и соревнования высших лиг по командным видам спорта, в которых участвуют только взрослые профессиональные спортсмены.
На месяц будут закрыты развлекательные заведения, еду можно будет купить только навынос
На время режима чрезвычайной ситуации в Латвии будет запрещено предоставление ряда связанных с развлечением и отдыхом услуг.
Решение правительства об объявлении режима ЧС предусматривает, что на четыре недели в Латвии будет запрещено предоставление развлекательных услуг в барах, ночных клубах, на дискотеках, в аквапарках, саунах, спа, на катках, в игровых залах, местах для детских праздников, развлекательных центрах, батутных парках, детских игровых комнатах и комнатах по присмотру за детьми. Этот запрет не распространяется на отдых на природных тропах.
В местах общественного питания еду можно будет купить только навынос.
В выходные и праздничные дни во всех торговых центрах будут работать только продуктовые магазины, аптеки, магазины оптики, магазины, торгующие кормом для животных, книгами и прессой, гигиеническими и хозяйственными товарами. Также будут открыты места продажи телекоммуникационных товаров и услуг. Будет возможна выдача товаров, купленных с помощью дистанционных средств связи.
Вышеупомянутые ограничения в отношении предприятий общественного питания и торговых точек не распространяются на аэропорт "Рига", а также на предприятия общественного питания в дошкольных образовательных учреждениях, основных школах и на рабочих местах, если конкретные заведения общественного питания не являются общедоступными и в них не пересекаются группа лиц, которые в повседневной жизни не имеют контакта.
Правительство также решило временно запретить предоставление услуг красоты, услуг пирсинга и тату. Этот запрет не распространяется на парикмахерские, однако парикмахеры должны будут обеспечить предоставление услуг только по предварительной записи, на одного посетителя должно приходиться не менее десяти квадратных метров площади.
Ограничение работы торговых центров
В период режима чрезвычайной ситуации будет ограничена работа торговых центров.
По выходным и праздничным дням в торговых центрах будут работать только продовольственные магазины, аптеки, ветеринарные аптеки и зоомагазины, книжные магазины, места торговли прессой, оптики, магазины гигиенических и хозяйственных товаров, места оказания телекоммуникационных услуг.
В торговых центрах нужно обеспечивать 10 кв.м на одного посетителя и носить маски. Маски нужно носить также на открытых рынках и в местах уличной торговли.
Школьники будут учиться, как и раньше
В период режима чрезвычайной ситуации ученики старших классов и студенты, которые не занимаются в освоении учебных программ практической деятельностью, продолжат учиться удаленно.
Классы с 1-го по 6-й продолжат учиться очно, будут открыты детские сады.
Освоение программ профессионального образования, усовершенствования и неформального образования для взрослых будет обеспечиваться удаленно, кроме практической части программы, которую невозможно провести удаленно.
Обучение по интересам и программы профессиональной направленности должны обеспечиваться удаленно или индивидуально либо в рамках одного класса или группы. Не разрешены репетиции хоров и коллективов духовых инструментов.
Помощь предприятиям
Пострадавшим от Covid-19 предприятиям может быть компенсирована часть оборотных средств, предусматривают подготовленные Минфином предложения по мерам поддержки для устранения экономических последствий пандемии.
Правительство постановило, что до вторника, 10 ноября, должны быть разработаны конкретные меры поддержки предприятий и работников.
Эти меры делятся на краткосрочные, предназначенные для отраслей, на которые прямо влияет режим чрезвычайной ситуации, и долгосрочные меры. Предполагается, что восстановление экономики будет долгим, поэтому предусматривается, в частности, широкий выбор программ по переквалификации.
Правительство возобновит систему пособий по простою и улучшит ее. Также будет пересмотрен порядок предоставления и оплаты больничных листов.
За нарушение ограничений или запретов, установленных на время режима ЧС, предусмотрен штраф от десяти до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро - для юридических лиц.
В соответствии с законом решение о введении режима чрезвычайной ситуации принимает Кабинет Министров, а президиум Сейма должен незамедлительно включить это решение в повестку заседания Сейма и парламентарии должны провести по нему голосование.