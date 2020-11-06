С понедельника в Латвии на четыре недели вводится режим чрезвычайной ситуации

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Такое решение в пятницу было принято на заседании правительства и Совета по кризисному управлению.

Кабинет министров объявляет режим ЧС на определенный срок, но не более чем на три месяца. Режим чрезвычайной ситуации может быть отменен досрочно, если угроза предотвращена или устранена.

Запрет публичных мероприятий

На время режима чрезвычайной ситуации будут отменены и запрещены все публичные мероприятия. Упомянутый запрет не будет относиться на организованные на свежем воздухе собрания, шествия и пикеты.

Во время режима ЧС на частных мероприятиях будет разрешено собираться не более чем по десять человек одновременно и не более чем из двух домохозяйств. Исключение - похороны.

Места проведения культурных мероприятий, выставок, религиозных действ и спортивных занятий должны будут начинать работу не ранее 6:00, а заканчивать не позже 20:00. Исключением станут спортивные центры, которые должны будут заканчивать работу не позднее 22:00.

На время режима ЧС будут запрещены все спортивные мероприятия, например, соревнования и выступления, за исключением спортивных соревнований для взрослых спортсменов национальных сборных, включенных в календарь спортивных соревнований международных олимпийских спортивных федераций, если они проводятся без зрителей. Ограничение также не распространяется на международные соревнования и соревнования высших лиг по командным видам спорта, в которых участвуют только взрослые профессиональные спортсмены.

На месяц будут закрыты развлекательные заведения, еду можно будет купить только навынос

На время режима чрезвычайной ситуации в Латвии будет запрещено предоставление ряда связанных с развлечением и отдыхом услуг.

Решение правительства об объявлении режима ЧС предусматривает, что на четыре недели в Латвии будет запрещено предоставление развлекательных услуг в барах, ночных клубах, на дискотеках, в аквапарках, саунах, спа, на катках, в игровых залах, местах для детских праздников, развлекательных центрах, батутных парках, детских игровых комнатах и комнатах по присмотру за детьми. Этот запрет не распространяется на отдых на природных тропах.

В местах общественного питания еду можно будет купить только навынос. 32

В выходные и праздничные дни во всех торговых центрах будут работать только продуктовые магазины, аптеки, магазины оптики, магазины, торгующие кормом для животных, книгами и прессой, гигиеническими и хозяйственными товарами. Также будут открыты места продажи телекоммуникационных товаров и услуг. Будет возможна выдача товаров, купленных с помощью дистанционных средств связи.

Вышеупомянутые ограничения в отношении предприятий общественного питания и торговых точек не распространяются на аэропорт "Рига", а также на предприятия общественного питания в дошкольных образовательных учреждениях, основных школах и на рабочих местах, если конкретные заведения общественного питания не являются общедоступными и в них не пересекаются группа лиц, которые в повседневной жизни не имеют контакта.