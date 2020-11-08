Три года после трагедии: до сих пор неясно, кто виноват в смерти мальчика в бассейне в Вентспилсе

Вилемсонс пояснил, что родители ребенка были признаны потерпевшими через месяц после инцидента, когда их также вызвали для дачи показаний в полицию. В середине ноября 2017 года адвокат написал еще одну просьбу к лицу, ведущему производство, о допросе конкретных лиц - и он, и родители умершего мальчика нашли контакты возможных свидетелей как в социальных сетях, так и другими способами, но лицо, ведущее производство, этих лиц не опросило.

Когда 29 октября этого года Nekā personīga обратилась в Генеральную прокуратуру Латвийской Республики и Государственную полицию, чтобы узнать, как продвигается расследование, ни одно из ведомств в течение нескольких дней не дало ответа. Позже Государственная полиция ответила, что дело было быстро передано в прокуратуру. В полиции отказались от комментариев.

На просьбу уточнить дату передачи дела из полиции в прокуратуру, в полиции назвали день, когда журналисты заинтересовались ходом дела. Курирующий расследование прокурор Наурис Пинковскис отрицает, что он получил материалы из полиции только после звонка журналистов руководству в Риге.

По делу есть один возможный подозреваемый - кто именно и по какой статье уголовного закона он подозревается, прокурор не раскрывает.

Пинковскис признал, что дело поступило в прокуратуру 30 октября, на следующий день после того, как им заинтересовались журналисты, но прокурор утверждает, что это было всего лишь совпадением: "Дело планировалось передать за неделю до этого, но есть детали, про которые я не могу вам рассказать прямо сейчас".

За три года в деле Вентспилсского бассейна сменились трое следователей.

Прокурор Пинковскис утверждает, что и он, и полиция проделали хорошую работу, хоть и признал, что первая следователь был отстранен от дела в 2018 году. Она заявила, что расследование дела было трудным с моральной точки зрения и что доказательной базы было недостаточно.

Только в начале этого года полиция допросила свидетелей, которые предоставили важные факты для продвижения расследования,

и в апреле 2020 года в деле появился человек, имеющий право на защиту - отсюда и возможный виновник, заключает программа.

Прокурор утверждает, что следователь сделал все возможное, чтобы найти свидетелей, "как в прессе, так и другими методами", но ответа не последовало.

Всего по материалам дела допрошено около 15-20 свидетелей. На вопрос, действительно ли потребовалось три года, чтобы допросить этих людей, Пинковскис повторил, что свидетели, которые могли предоставить достаточно информации для расследования, были выявлены только в конце прошлого и начале этого года.

Адвокат, в свою очередь, подчеркивает, что такая длительность расследования недопустима: "Я считаю, что хотя это событие трагично, расследование не должно было быть настолько сложным, чтобы процесс не доходил до суда более трех лет. Мне это непонятно".

"В тот вечер он сказал, что не хочет идти, но мы все-таки сказали, что нужно.

Он утонул буквально у меня за спиной, за закрытыми жалюзи и закрытыми балконами",

говорит отец погибшего мальчика. Ни один из родителей не мог присутствовать на занятиях по плаванию.