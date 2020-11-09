Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Риге подростка

Участок Латгалес Управления Рижского региона Госполиции ищет без вести пропавшую Диану 2007 года рождения, которая не вернулась по месту проживания на улице Калькю, Рига.
Рост девочки 155 см, рыжие волосы. На ней была куртка бордового цвета, синие джинсы, темные кеды с белой подошвой, бело-серая байка.
Полиция просит отозваться каждого, кто знает о местонахождении девочки, звоня на номер 67 085 929 или 110.
Meklējam bezvēsts prombūtnē esošo Diānu Fontu Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Latgales iecirknis meklē...Опубликовано Valsts policija meklē Воскресенье, 8 ноября 2020 г.