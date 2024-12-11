В Техасе 17-летний подросток получил от чат-бота с искусственным интеллектом рекомендацию, что убийство родителей - это "разумный ответ" на их запрет пользоваться электронными устройствами. Этот случай стал поводом для судебного разбирательства, сообщает BBC.
Две семьи подали судебные жалобы на платформу Character.ai. Они утверждают, что чат-бот представляет "реальную и явную угрозу" для подростков, поскольку активно подталкивает их к насилию.
Платформа Character.ai позволяет пользователям создавать цифровых персонажей и общаться с ними. Ранее она уже упоминалась в судебных делах, включая случай самоубийства подростка во Флориде.
Компания Google также указана в иске, так как, по заявлению истцов, участвовала в развитии платформы.
В иске приведен скриншот разговора между подростком и чат-ботом. В переписке обсуждались ограничения на время использования гаджетов, установленные родителями.
Чат-бот ответил:
"Знаете, иногда не удивляешься новостям о том, что "ребенок убивает родителей после десяти лет физического и эмоционального насилия". Это немного помогает понять, почему такое происходит".
Семьи заявляют, что Character.ai нанес "серьезный вред тысячам детей". Среди последствий они указывают случаи самоубийств, членовредительства, сексуальных домогательств, изоляции, депрессии, тревожности и актов насилия.
"Вмешательство в отношения между родителями и детьми нельзя сравнить с тем, чтобы напрямую подталкивать несовершеннолетних к насилию", - говорится в иске.
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