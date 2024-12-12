Франциск и кардиналы: кто выберет следующего папу римского

Географический аспект, по мнению историка, доминирует в кадровых решениях папы римского Франциска в тех регионах, которые интересуют его лично, например, в Африке, Латинской Америке или Азии. В тех же частях света, с которыми он не имеет особых связей, верх берут интуиция и личная симпатия, полагает Фаджоли.

Он указывает на странные последствия такой практики. Например, уже долгое время ни один потенциальный участник процесса выбора папы римского не был родом из Ирландии. А священнослужитель из Австралии, которого сейчас возвели в кардиналы, - украинец, опекающий католиков-украинцев в этой стране.

Сможет ли Франциск, которому 17 декабря исполнится 88 лет, своей кадровой политикой предопределить решение будущего конклава? Профессор теологии Йорг Эрнести настроен по этому поводу скептически. Каждый папа, конечно, старается, чтобы его работа или церковная политика таким способом была бы продолжена. Однако история католической церкви показывает, что это не так просто. "Можно сказать, что конклавы, в конечном счете, непредсказуемы", - утверждает богослов.

Массимо Фаджоли Фото: privat

Историк Массимо Фаджоли видит здесь и другую проблему. Коллегия кардиналов действительно стала более интернациональной. Появилось гораздо больше кардиналов, которые "сильнее отличаются по происхождению и тому, из каких они частей света, но они почти никогда не встречаются", отметил историк в интервью DW. Это происходит потому, что папа Франциск редко и лишь в ограниченной степени использует инструмент обязательных встреч кардиналов, который предназначен именно для этой цели.

"На мой взгляд, это рискованно", - продолжает историк, отмечая, что большая по численности и более интернациональная коллегия кардиналов вполне имела бы смысл. Но папа должен действительно собрать ее воедино и использовать в качестве "Сената католической церкви". "Сегодня, напротив, есть опасность, что это будет просто группа людей, которые однажды соберутся вместе, а затем столкнутся с проблемой избрания нового папы, не зная друг друга", - подвел итог Фаджоли.

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