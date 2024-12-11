Россия продолжает получать западные снайперские винтовки и боеприпасы

Журналисты выяснили, что за последние годы компании из ЕС, США и Турции существенно увеличили объемы поставок оружия в Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Только за три года экспорт винтовок в эти страны вырос в два с половиной раза - с 19 556 единиц в 2020 году до 53 211 в 2023 году.

Например, экспорт из Италии в Армению увеличился с 68 единиц в 2019 году до 1 862 в 2023 году. Поставки из Турции в Грузию выросли с 8 426 винтовок в 2019 году до 18 843 в 2023 году. Из США Грузия в 2021 году импортировала 431 винтовку, а в 2022 году - уже 4 140 единиц оружия. Кыргызстан, который не закупал оружие в Италии в 2020–2021 годах, в 2022 году приобрёл 882 винтовки, а в 2023 году - уже 4 434.

По данным The Insider, российская компания Eagle - совместное предприятие с люксембургским холдингом Beretta - в 2024 году получила более тысячи единиц оружия и свыше миллиона патронов от таких брендов, как Benelli, Beretta, Sako, Stoeger и Tikka. Боеприпасы поступали от производителей Norma, RWS и Sako.