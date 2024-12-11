Несмотря на оружейное эмбарго, введенное Евросоюзом в 2014 году, Россия продолжает получать тысячи снайперских винтовок и миллионы боеприпасов, произведенных западными компаниями. Эти поставки осуществляются через соседние с Россией страны. К такому выводу пришли журналисты The Insider в ходе расследования, проведенного совместно с чешским Investigace.cz, итальянским IrpiMedia и казахстанским Vlast.kz.
Россия продолжает получать западные снайперские винтовки и боеприпасы
Журналисты выяснили, что за последние годы компании из ЕС, США и Турции существенно увеличили объемы поставок оружия в Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Только за три года экспорт винтовок в эти страны вырос в два с половиной раза - с 19 556 единиц в 2020 году до 53 211 в 2023 году.
Например, экспорт из Италии в Армению увеличился с 68 единиц в 2019 году до 1 862 в 2023 году. Поставки из Турции в Грузию выросли с 8 426 винтовок в 2019 году до 18 843 в 2023 году. Из США Грузия в 2021 году импортировала 431 винтовку, а в 2022 году - уже 4 140 единиц оружия. Кыргызстан, который не закупал оружие в Италии в 2020–2021 годах, в 2022 году приобрёл 882 винтовки, а в 2023 году - уже 4 434.
По данным The Insider, российская компания Eagle - совместное предприятие с люксембургским холдингом Beretta - в 2024 году получила более тысячи единиц оружия и свыше миллиона патронов от таких брендов, как Benelli, Beretta, Sako, Stoeger и Tikka. Боеприпасы поступали от производителей Norma, RWS и Sako.
Несмотря на санкции Министерства финансов США, наложенные на российского импортера в июне 2024 года, Beretta Holding остается крупнейшим владельцем этой компании.
Другим потенциальным поставщиком оружия в Россию является оружейный магазин ABF из США. Этот магазин поставлял в Казахстан винтовки марок Accuracy International, FN Herstal, Cadex Defence и других брендов. Некоторые из этих моделей позже были обнаружены в продаже у российского магазина "Варяг".
Российские силовые структуры, включая спецподразделения, продолжают использовать западные винтовки и боеприпасы. Причина в их техническом превосходстве, особенно в дальности стрельбы.
Например, на соревнованиях снайперов в Крыму в сентябре 2024 года из 36 участников только семь использовали российские винтовки на дистанции 1 600 метров. При этом лишь четверо применяли российские боеприпасы.
В 2023 году проект Correctiv сообщил, что Россия импортировала почти 7 300 единиц оружия, включая более ста снайперских винтовок, и почти 8 миллионов патронов. Поставки шли через посредников в третьих странах. Часть этого оружия была использована в Украине, включая пистолеты Glock, винтовки AR-15 и карабины Blaser R8.
Журналисты также установили, что российские производители оружия, несмотря на санкции, продолжают получать американские микросхемы для производства ракет, дронов и боеприпасов. Например, через посредников в Гонконге российская военная промышленность закупает чипы от Texas Instruments и других компаний, используя для этого сложные схемы поставок.
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