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Сбой в работе Instagram, Facebook и других сервисов Meta

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Логотипы Meta, Facebook, Instagram и WhatsApp
Логотипы Meta, Facebook, Instagram и WhatsApp Фото: Chang/ZUMA Press/picture alliance

В среду, 11 декабря, около 20:00 по латвийскому времени пользователи по всему миру начали сталкиваться с проблемами в работе платформ Instagram, Facebook и других сервисов компании Meta.

На платформе X (ранее Twitter) пользователи жаловались на невозможность войти в аккаунты Facebook и Instagram. Кроме того, многие отмечали сбои в WhatsApp - сообщения не отправлялись.

По данным сайта DownDetector, который фиксирует перебои в работе цифровых платформ, тысячи человек сообщили о проблемах с Facebook. В случае с Instagram количество жалоб превысило десятки тысяч.

Случаи сбоя по состоянию на 20:08
Случаи сбоя по состоянию на 20:08 Фото: Ekrānuzņēmums no "Downdetector"

Meta пока не комментировала причины произошедшего. Специалисты компании работают над устранением сбоя, но точные сроки восстановления стабильной работы сервисов неизвестны.

Случаи сбоя по состоянию на 20:08
Случаи сбоя по состоянию на 20:08 Фото: Ekrānuzņēmums no "Downdetector"

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