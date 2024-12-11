Сбой в работе Instagram, Facebook и других сервисов Meta

На платформе X (ранее Twitter) пользователи жаловались на невозможность войти в аккаунты Facebook и Instagram. Кроме того, многие отмечали сбои в WhatsApp - сообщения не отправлялись.

По данным сайта DownDetector, который фиксирует перебои в работе цифровых платформ, тысячи человек сообщили о проблемах с Facebook. В случае с Instagram количество жалоб превысило десятки тысяч.

Случаи сбоя по состоянию на 20:08 Фото: Ekrānuzņēmums no "Downdetector"

Meta пока не комментировала причины произошедшего. Специалисты компании работают над устранением сбоя, но точные сроки восстановления стабильной работы сервисов неизвестны.

Случаи сбоя по состоянию на 20:08 Фото: Ekrānuzņēmums no "Downdetector"

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