ВИДЕО Автомобиль сгорел на парковке гипермаркета в Риге при загадочных обстоятельствах

В среду днем на Виенибас гатве в Риге автомобиль загорелся на парковке строительного магазина. Водитель машины оставила ее всего на несколько минут, чтобы быстро совершить покупку, но по возвращении обнаружила, что транспортное средство охвачено пламенем. Об этом сообщает программа Degpunktā.