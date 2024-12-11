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ВИДЕО Автомобиль сгорел на парковке гипермаркета в Риге при загадочных обстоятельствах

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Тушение горящего автомобиля. Иллюстративное фото
Тушение горящего автомобиля. Иллюстративное фото Фото: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock

В среду днем на Виенибас гатве в Риге автомобиль загорелся на парковке строительного магазина. Водитель машины оставила ее всего на несколько минут, чтобы быстро совершить покупку, но по возвращении обнаружила, что транспортное средство охвачено пламенем. Об этом сообщает программа Degpunktā.

Очевидцы происшествия отреагировали мгновенно. Люди, находившиеся рядом, сразу вызвали экстренные службы. Пожарные прибыли оперативно, и тушение началось без промедления.

Однако огонь успел нанести серьезные повреждения. Пламя полностью уничтожило моторный отсек автомобиля и частично распространилось на салон.

Владелица автомобиля Элизабете поделилась подробностями случившегося. По ее словам, охранник магазина сообщил, что пожарные сделали все возможное: "Огонь начал распространяться с пассажирской стороны. Похоже, сначала загорелся двигатель, а потом пламя перекинулось в салон", - рассказала она.

Видео: Репортаж программы Degpunktā

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