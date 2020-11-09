Пн, 9.11.2020
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Лиене Цакаре, руководитель юридической практики аудиторской фирмы EY
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Мартиньш Сирмайс основательно напугал людей сообщением о закрытии 3 Pavāru Restorāns

Шеф-повар Мартиньш Сирмайс  в соцсетях основательно огорчил людей, сообщив, что планирует закрывать ресторан "3 Pavāru Restorāns".

В пятницу, 6 ноября, он сделал публикацию: 
"В понедельник закрываем ресторан 3 Pavāru. Завтра и послезавтра 50% скидка на все меню. Поддержи и поделись!"

Также в записи Сирмайс добавил грубый хэштег - j*bal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Данная публикация основательно обеспокоила подписчиков повара, а также фанатов ресторана. Многие в выходные поспешили посетить ресторан, пока другие жалели о том, что хороший ресторан прекращает свою работу. 

После этого Сирмайс поспешил успокоить поклонников - ресторан будет закрыт только на время режима чрезвычайной ситуации. 

"Спасибо за огромную поддержку и бесчисленные предложения работы. Для ясности, 3 Pavāru restorāns никуда не исчезнет, мы закрыли двери согласно установленному законом порядку и откроемся ASAP ("при возможности как можно скорее"), - написал Сирмайс. 

Напомним, что с 9 ноября, в силу входит режим чрезвычайной ситуации. Еду в местах общественного питания можно будет только заказать навынос. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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