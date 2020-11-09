Мартиньш Сирмайс основательно напугал людей сообщением о закрытии 3 Pavāru Restorāns

В пятницу, 6 ноября, он сделал публикацию:

"В понедельник закрываем ресторан 3 Pavāru. Завтра и послезавтра 50% скидка на все меню. Поддержи и поделись!"

Также в записи Сирмайс добавил грубый хэштег - j*bal.

Данная публикация основательно обеспокоила подписчиков повара, а также фанатов ресторана. Многие в выходные поспешили посетить ресторан, пока другие жалели о том, что хороший ресторан прекращает свою работу.

После этого Сирмайс поспешил успокоить поклонников - ресторан будет закрыт только на время режима чрезвычайной ситуации.

"Спасибо за огромную поддержку и бесчисленные предложения работы. Для ясности, 3 Pavāru restorāns никуда не исчезнет, мы закрыли двери согласно установленному законом порядку и откроемся ASAP ("при возможности как можно скорее"), - написал Сирмайс.