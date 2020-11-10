Российский комик инсценировал свою смерть. Его поняли не все

Всё началось с того, что в Instagram комика Алексея Ляшенко появилась информация о пропаже Мунхоева. По его словам, тот вышел из дома и его никто не видел несколько дней.

Этой новостью в своих соцсетях поделились многие известные комики, которые оказались неравнодушными к произошедшему.

Позже о "смерти" Мунхоева в своём Twitter рассказала Татьяна Щукина, его подруга и тоже стендап-комик. Она, в свою очередь, узнала об этом от комика Михаила Босова, который заявил, что друзья Максима были на опознании тела.

Отметим, что Мунхоев, Ляшенко и Босов недавно ездили в совместный тур, который назывался "Последняя вечеринка". На афише этого концерта под портретом Мунхоева можно заметить подпись "покойся с миром" и чёрную ленту в углу.

ФОТО: vk.com/id375999312

Вскоре Щукина опровергла новость о смерти Мунхоева, написав крайне эмоциональный пост: "Максим Мунхоев жив. Это оказался перформанс. Перформанс, стоивший мне седых волос. Играть с человеческими эмоциями, тем более с теми, которые связаны со скорбью, - это не весело. Это не нормально. Это не искусство".

Ситуацию с неудавшимся розыгрышем осудили комики Денис Чужой, Расул Чабдаров, Денис Косяков и многие другие.

Очень эмоциональным оказался комик Александр Долгополов, который обматерил причастных к подобному розыгрышу и написал, что с этими людьми не должны иметь дел ни другие комики, ни организаторы, ни зрители. 2

Максим Мунхоев и Алексей Ляшенко пока никак не прокомментировали розыгрыш, а Михаил Босов опубликовал серию сторис в Instagram, в которых объяснил, что ничего не знал, а просто поверил словам друзей.

До сих пор есть достаточно тех, кто сопереживает близким Мунхоева "в связи с его кончиной". Всё потому, что ни комик, ни его директор пока не разоблачили собственный перформанс публично, а последняя активность Мунхоева в соцсетях - это по-прежнему день его "пропажи" 4 ноября.