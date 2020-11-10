Премьер-министр Армении сообщил, что протестующие обокрали его резиденцию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Facebook сообщил, что во время протестов в Ереване, которые начались после объявления об окончании войны в Нагорном Карабахе, протестующие обокрали его резиденцию, пишет "Медуза".
"Компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие вещи украли из резиденции премьер-министра. Все это, конечно, "во имя родины"", - написал Пашинян.
Напомним, в ночь на вторник, 10 ноября, когда в Ереване начались волнения, Пашинян выступил с заявлением, что продолжает находиться в стране и исполнять обязанности премьера.
Люди вышли на улицы после того, как появилась информации, что Пашинян договорился с Азербайджаном о прекращении боев. В ходе протестов демонстранты ворвались в здание правительства страны.
Согласно тексту сообщения Пашиняна, опубликованному агентством ArmInfo, в регион вводятся российские миротворцы, а Армения обязуется вернуть Азербайджану до 20 ноября "Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики".