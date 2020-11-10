Вт, 10.11.2020
Для нас, как для родителей, самое сложное - то, что до сих пор никто не привлечен к ответственности. Мне нужно идти на могилу к своему ребенку, положить туда цветы, но виноватых нет. Каспар Стивриньш, отец мальчика, утонувшего в вентспилсском бассейне
Каспар Стивриньш, отец мальчика, утонувшего в вентспилсском бассейне

Премьер-министр Армении сообщил, что протестующие обокрали его резиденцию

Протестующие в здании правительства Армении

ФОТО: AP/Scanpix

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Facebook сообщил, что во время протестов в Ереване, которые начались после объявления об окончании войны в Нагорном Карабахе, протестующие обокрали его резиденцию, пишет "Медуза".

"Компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие вещи украли из резиденции премьер-министра. Все это, конечно, "во имя родины"", - написал Пашинян.

Напомним, в ночь на вторник, 10 ноября, когда в Ереване начались волнения, Пашинян выступил с заявлением, что продолжает находиться в стране и исполнять обязанности премьера. 

Люди вышли на улицы после того, как появилась информации, что Пашинян договорился с Азербайджаном о прекращении боев. В ходе протестов демонстранты ворвались в здание правительства страны.

Согласно тексту сообщения Пашиняна, опубликованному агентством ArmInfo, в регион вводятся российские миротворцы, а Армения обязуется вернуть Азербайджану до 20 ноября "Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики".

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