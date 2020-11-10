Вт, 10.11.2020
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Дзинтарс пожаловался на политические риски от нового состава Рижской думы

Райвис Дзинтарс

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Существуют очевидные политические риски от нового состава политических сил в Рижской думе, заявил в интервью передаче "900 секунд" телеканала TV3 лидер национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK Райвис Дзинтарс, сообщает агентство LETA

Он признал, что в Рижской думе есть процессы, на которые национальное объединение смотрит с большими опасениями. Например, высказывания отдельных лидеров "Прогрессивных" во мнению Дзинтарса очень напоминают то, "что даже "Согласие" больше не позволяло себе говорить" - о негражданах, о двуязычии.

"Эти позиции по национально-политическим вопросам вызывают опасения", - не скрывает Дзинтарс. "Мы сейчас обращаем на это внимание. Призываем людей представить, к чему эту может привести на следующих выборах в Сейм", - сказал он.

Дзинтарс также отметил, что политик Алдис Гобземс, который собирается основывать партию, сейчас наслаждается выраженной поддержкой пророссийских сил и высказывается в том числе и о праве голоса для неграждан. "Если тут рядом есть и представители либерального крыла с подобными взглядами, то состав образуется очень рискованный", - отметил Дзинтарс.

"То, как будет идти с исполнением обязанностей Рижской думы, скоро увидим. Они только входят в работу. Но эти политические риски при наличии новых сил очевидны", - считает Дзинтарс.

Напомним, в коалиции в Рижской думе работают "Для развития/За!"/"Прогрессивные", "Новое Единство", Национальное объединение/ЛОР и Новая консервативная партия.

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