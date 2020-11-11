В Армению прибыли 200 российских миротворцев

Как сообщает RFE/RL, в Армению прибыли 12 самолетов Ил-76 с солдатами и командирами 15-й миротворческой бригады.

В место дислокации доставлены вооруженная техника и устройства связи.

Общее число солдат контингента российских миротворцев в зоне конфликта в Нагорном Карабахе превысит 2000. Там будут размещены также 90 бронетранспортеров, примерно 400 единиц автомобильной и особой техники.

Чтобы контролировать выполнение режима прекращение огня, российские наблюдательные посты будут размещены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе подобно Лачинскому коридору, соединяющему Нагорный Карабах с Арменией.

Штаб миротворческой миссии будет находиться в районе столицы Нагорного Карабаха Степанекерта.

9 ноября президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении подписали соглашение о полной остановке военных действий в Нагорном Карабахе.

Азербайджан и Армения остаются на занятых позициях, в регионе размещаются российские миротворцы, предусмотрены условия соглашения.