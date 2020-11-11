Группку из двадцати человек, прилетевших в Ереван рейсом из Вены, встретил мужчина в белом халате, и на прибывших направили термальную камеру, чтобы по очереди распознать больных с температурой.

Приехавшие выстраиваются в очередь к столикам, за которыми сидят другие работники аэропорта в белых халатах, и заполняют анкеты Covid-19. Эпидемия вируса коснулась и этого маленького кавказского государства, и, как в ближайшие дни я неоднократно услышу от местных армян, 2020 год принес Армении не только эпидемию Covid-19, но и войну в Нагорном Карабахе.

Пограничникам не нравится штамп из Турции в моем паспорте, поэтому с еще одной прибывшей - испанкой, у которой в паспорте тоже "неправильная" печать, - нас ведут в кабинет начальника. Пограничник с начальником - оба уставшие солдаты, кроме того, начальник без маски, что на фоне только что увиденных серьезных мероприятий по защите выглядит более чем странно. Он непрерывно шмыгает носом и, листая наши паспорта, громко чихает. Поверх маски испанки на меня с удивлением смотрят карие глаза.

Данные наших паспортов с пояснениями о причинах посещения Турции отсылаются другому начальнику, и пока ждем ответ, оба пограничника достают телефоны и показывают фотографии со службы в Нагорном Карабахе, откуда они вернулись всего два дня назад. На кадрах видны расстрелянные азербайджанскими дронами горящие машины, есть снимки из окопов.

Позднее, когда нас наконец пустили в Армению, в терминале прилета ожидают рекламные стенды различных лабораторий, призывающие прямо на месте сдать тесты на Covid-19. Сейчас пять часов утра, у установленных стендов сидят сонные работники лабораторий. Результаты теста будут готовы через шесть часов. Добро пожаловать в Армению, куда в отличие от Азербайджана приглашаются военные журналисты со всего мира, чтобы рассказать о войне, происходящей в Нагорном Карабахе, или, как его называют в Армении - Республике Арцах, объявившей о независимости в 1991 году по время кровавой армяно-азербайджанской войны.

Армия Армении тогда разгромила силы Азербайджана, но, как бы странно это ни звучало, по-прежнему не признала независимость Арцаха. Его независимость не признала ни одна страна мира. Только три нелигитимных образования - Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье.

Улицы Еревана полны людей в масках, вход в любой магазин, ресторан или какое-то другое учреждение происходит только после проверки температуры тела. Улицы патрулируют полицейские, делающие предупреждения людям, не надевшим маски. Жизнь в Ереване, кажется, течет спокойно, о ведущейся неподалеку войне свидетельствуют пропагандистские плакаты с мужественными солдатами у танков и орудий. Большие видеоэкраны показывают кадры боев, даже на экранах банкоматов можно увидеть военные фотографии.

Водитель такси, узнав о предстоящей мне поездке в Ацхар, смеется, что в этом случае Азербайджан внесет меня в "черный список". Но я не сильно потеряю от такого запрета, потому что в Азербайджане можно найти что-то хорошее. На рынке Еревана торговец приправами интересуется, не являюсь ли я тем раненным в Арцахе журналистом. Деньги за приправу он не берет, но просит, чтобы я рассказал миру о героических армянских солдатах.

Карабахская война привела в Армению многих проживающих за границей представителей армянской диаспоры. Одни в рядах батальонов добровольцев борются с оружием в руках, другие принимают участие в оказании помощи. Американская звезда реалити-шоу армянского происхождения Ким Кардашян пожертвовала миллион фонду поддержки пострадавших в войне, группа с армянскими корнями System of a Down из США несколько дней назад выпустила посвященные войне песню и клип, один их лучших шахматистов мира Левон Аронян организовал благотворительный сеанс симулятора игры в шахматы с детьми беженцев из Арцаха, пожертвовав доходы фонду помощи. Проживающий в Москве армянский рэпер Nay 374 создал 35 центров по плетению маскировочных сетей. В одной школе за длинными столами сидят женщины и ножницами режут ткань цвета хаки на полоски, которые там же рядом вплетают в сети другие женщины. У дверей школы дежурит подросток, который регистрирует каждого приходящего в журнале и проверяет температуру тела. На длинной стойке в пластиковых коробках - сладости, фрукты, орехи и другие лакомства, которыми могут подкрепиться плетельщики сетей. В актовом зале школы маскировочные сети плетут дети, младшему из которых - мальчику по имени Армен - всего шесть лет. Nay 374 рассказывает, что в этой школе в плетение сетей вовлечено около 300 добровольцев.

Плетельщики маскировочных сетей на сцене Ереванской оперы ФОТО: Jānis Vingris

Позднее он везет меня в Ереванскую оперу, по пути выгружая из машины у различных штабов армии и добровольцев готовые маскировочные сети. С начала эпидемии Covid-19 весной в Ереванской опере были отменены все представления, но сцена не стоит пустой - в свете прожекторов перед пустыми креслами для зрителей на сцене театра работники плетут маскировочные сети, а в большом подвале здания, где когда-то сдавали верхнюю одежду посетители оперных спектаклей и симфонических концертов, музыканты оркестра плетут свои сети. Все больше начинает казаться, что весь город вовлечен в оказание и организацию какого-либо вида помощи своей армии в Арцахе, а также большому числу беженцев, прибывших из Арцаха в столицу.

Новости с фронта пугающие - за чуть более чем месяц с начала военных действий пали 1166 армянских солдат.

В войне используется тяжелая артиллерия, столица Арцаха Степанакерт, куда ведет моя дорога, обстреливается кассетными бомбами, ракетами "Град" и "Смерч". О числе погибших со стороны Азербайджана информации нет, но ясно, что в этот раз превосходство азербайджанской армии огромно.

Видео: Янис Вингрис в Нагорном Карабахе. День первый

Встреченный в городе итальянский журналист только вернулся из Арцаха и рассказал о полученной от командиров армии информации о силах азербайджанцев, которые сейчас находятся всего в семи километрах от стратегически важной Шуши, на которую в ближайшие дни ожидается нападение. В случае падения Шуши можно считать, что сразу же после этого будет потеряна и столица Арцаха Степанакерт и в течение нескольких дней война будет окончена.

Все признаки свидетельствуют о том, что, несмотря на огромную солидарность армянской нации, Арцах будет потерян. В ушах звенит сказанное некогда экспертом в геополитических событиях этого региона: Янис, никогда не верь британцам в вопросах политики, а армянам - в вопросах истории...

Продолжение следует.