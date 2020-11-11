Польское молоко, йогурты и даже картофельный крахмал - что входит в продуктовые наборы школьников?

В обычное время процесс питания школьников контролируется Продовольственно-ветеринарной службой (PVD), поясняет TV3. С продуктовыми наборами история совершенно другая - здесь ответственность лежит на муниципалитетах.

Количество питательных веществ, необходимое для растущего организма, указано на сайте Министерства здравоохранения. Однако это всего лишь рекомендации и самоуправления самостоятельно оценивают, что включать в эти наборы.

В одном из таких пакетов был замечен картофельный крахмал. Как поясняет представитель Минздрава, набор должен состоять из продуктов, из которых школьник самостоятельно может приготовить себе обед, поэтому крахмал, безусловно, не является важным продуктом.