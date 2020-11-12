Обязательна ли вакцина от гриппа перед операцией и в этом году?

Хотя отмена требования создает риск распространения гриппа, на данный момент планируется, что вакцинироваться будут просить лишь те больницы, которые сами могут обеспечить пациентов вакциной.

В конце октября на домашней странице "Согласия" опубликовано заявление Лочмеле о нехватке вакцин от гриппа:

"Мы получили неисчислимое количество жалоб от жителей - в том числе, от жителей, входящих в группы риска - о том, что вакцины против гриппа недоступны и в отдельных больницах отказываются проводить операции, если пациент не привит от гриппа".

О том же Лочмеле писала и на Facebook. В предыдущие годы СМИ сообщали о нескольких больницах, в которых действительно введено такое требование. Спросили у Лочмеле, в каких больницах это требуют сейчас. Она назвала Университетскую клиническую больницу имени Паула Страдыня, Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу, Цесисскую клинику и Видземскую больницу. Такую информацию ей предоставили жители.

Обязательна ли вакцинация?

Мы выяснили, что ни в одной из названных больниц сейчас вакцину не требуют, так как еще не начался сезон гриппа. Однако планы о том, как поступать, когда он наступит, отличаются.

В Видземской больнице рассказали, что в предыдущие годы пациентов призывали вакцинироваться от гриппа и предлагали это сделать и в своей больнице. Сейчас заказанные вакцины больница еще не получила. "На данный момент, пока вакцины недоступны, сложно призывать вакцинироваться", - отмечает Re:Check представитель больницы Бенита Брила.

В свою очередь как в Цесисской клинике, так и в Рижской Восточной больнице пояснили, что решение еще не принято, потому что сейчас еще много неизвестного, в том числе, не придется ли из-за Covid-19 ограничить предоставление определенных услуг.

Правда, требование вакцинироваться от гриппа сохранится в больнице им. П.Страдыня. "Учитывая прозвучавшее беспокойство о доступности вакцин, посмотрим, сколько этих вакцин сможем сами обеспечить пациентам. Будем искать решение для ситуации, возможно, эту рекомендацию не выдвинем группам пациентов, которые менее подвержены угрозе", - отметила представитель больницы Янита Вейнберга.

Мы также выяснили, что с 1 декабря перед плановыми операциями вакцинироваться будет просить Детская клиническая университетская больница. "Для детей, которые не соответствуют ни одной из групп, которым вакцину оплачивает государство, мы вовремя заказали, зарезервировали вакцины", - рассказывает глава Семейного центра вакцинации Детской больницы Даце Завадска. В случае, если вакцин до конца сезона гриппа не хватит, в операции пациентам не откажут.

Зачем это нужно?

Завадска также является председателем Государственного совета по иммунизации. Она подчеркивает, что в любом медицинском учреждении повышен риск инфицироваться. "Если пациента оперировали, и потом он заболеет гриппом, его послеоперационный результат ухудшается. Это может быть опасным для жизни", — объясняет Завадска.