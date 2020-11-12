Обязательна ли вакцина от гриппа перед операцией и в этом году?

В предыдущие годы несколько больниц до плановых операций пациентам строго рекомендовали вакцинироваться от гриппа. Депутат Сейма от партии Согласие Регина Лочмеле недавно публично заявила, что и в этом году отдельные больницы отказываются проводить операции, если требование не выполнено, хотя вакцина труднодоступна. Re:Check выяснил, что это неправда.
Хотя отмена требования создает риск распространения гриппа, на данный момент планируется, что вакцинироваться будут просить лишь те больницы, которые сами могут обеспечить пациентов вакциной.
В конце октября на домашней странице "Согласия" опубликовано заявление Лочмеле о нехватке вакцин от гриппа:
О том же Лочмеле писала и на Facebook. В предыдущие годы СМИ сообщали о нескольких больницах, в которых действительно введено такое требование. Спросили у Лочмеле, в каких больницах это требуют сейчас. Она назвала Университетскую клиническую больницу имени Паула Страдыня, Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу, Цесисскую клинику и Видземскую больницу. Такую информацию ей предоставили жители.
Обязательна ли вакцинация?
Мы выяснили, что ни в одной из названных больниц сейчас вакцину не требуют, так как еще не начался сезон гриппа. Однако планы о том, как поступать, когда он наступит, отличаются.
В Видземской больнице рассказали, что в предыдущие годы пациентов призывали вакцинироваться от гриппа и предлагали это сделать и в своей больнице. Сейчас заказанные вакцины больница еще не получила. "На данный момент, пока вакцины недоступны, сложно призывать вакцинироваться", - отмечает Re:Check представитель больницы Бенита Брила.
В свою очередь как в Цесисской клинике, так и в Рижской Восточной больнице пояснили, что решение еще не принято, потому что сейчас еще много неизвестного, в том числе, не придется ли из-за Covid-19 ограничить предоставление определенных услуг.
Правда, требование вакцинироваться от гриппа сохранится в больнице им. П.Страдыня. "Учитывая прозвучавшее беспокойство о доступности вакцин, посмотрим, сколько этих вакцин сможем сами обеспечить пациентам. Будем искать решение для ситуации, возможно, эту рекомендацию не выдвинем группам пациентов, которые менее подвержены угрозе", - отметила представитель больницы Янита Вейнберга.
Мы также выяснили, что с 1 декабря перед плановыми операциями вакцинироваться будет просить Детская клиническая университетская больница. "Для детей, которые не соответствуют ни одной из групп, которым вакцину оплачивает государство, мы вовремя заказали, зарезервировали вакцины", - рассказывает глава Семейного центра вакцинации Детской больницы Даце Завадска. В случае, если вакцин до конца сезона гриппа не хватит, в операции пациентам не откажут.
Зачем это нужно?
Завадска также является председателем Государственного совета по иммунизации. Она подчеркивает, что в любом медицинском учреждении повышен риск инфицироваться. "Если пациента оперировали, и потом он заболеет гриппом, его послеоперационный результат ухудшается. Это может быть опасным для жизни", — объясняет Завадска.
Каждый год вакцинироваться призывают не только пациентов, но и медиков, чтобы уберечь как себя, так и пациентов. Завадска говорит, что в этом году ситуация лучше, потому что медикам доступна оплаченная государством вакцина.
Вакцину бесплатно получают беременные и дети в возрасте до двух лет, медики, сеньоры старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, работники и клиенты центров социального ухода.
Почему не хватает вакцин?
Как в разговоре с Re:Check, так и в своем заявлении Лочмеле отмечает, что Министерство здравоохранения должно разъяснить нехватку вакцин: "У министерства не было ясного плана о том, сколько этих вакцин необходимо, и они не убедились о накоплениях этой вакцины у оптовых торговцев".
Действительно, вакцина от гриппа труднодоступна. Хотя в этом году в Латвию ввезено 194 238 доз или на 12% больше вакцин, чем в предыдущем сезоне, из-за распространения Covid-19 на них существенно вырос спрос, отмечают в Государственном агентстве лекарств (ZVA). Дополнительные вакцины, около 10 тыс. упаковок, Латвия планирует получить в декабре, сообщает ZVA. Однако этого будет недостаточно, чтобы удовлетворить весь спрос. Лочмеле права, что вакцины может не хватить жителям из группы риска – сеньорам. В свою очередь беременным, детям до двух лет, медикам, работникам и клиентам центров социального ухода их должно хватить.
ZVA подчеркивает, что вакцины не хватает не только в Латвии, но и по всей Европе. Об этом свидетельствуют и публикации в СМИ. Представитель агентства Дита Окмане отмечает, что создание вакцины – это сложный и времязатратный процесс, который начинается примерно за год до начала сезона гриппа. При этом учитывают тенденции потребления прошлых лет: "При начале распространения инфекции Covid-19 больше не было возможности увеличить мощность производства и доставить в страны ЕС больше вакцин, чем это было запланировано уже осенью 2019 года". В мае ZVA повторно просил производителей доставить больше вакцин от гриппа, перераспределив их из других стран. Однако получен был отказ, потому что и другие страны хотели получить больше вакцин.