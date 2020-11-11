Ср, 11.11.2020
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Джо Байден
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Протестующие в Ереване дали Пашиняну 5 часов, чтобы уйти в отставку

Протесты в Ереване

ФОТО: SCANPIX

Участники акций протеста в столице Армении Ереване потребовали от премьер-министра страны Никола Пашиняна уйти в отставку, сообщает "Медуза" со ссылкой на РИА Новости.

Протестующие объявили, что дают Пашиняну время до полуночи, чтобы добровольно объявить о своей отставке. В случае отказа они, как передает РИА Новости, обещают самостоятельно "решить вопрос с его уходом". Как уточняет ТАСС, представители армянской оппозиции, в случае отказа Пашиняна уйти в отставку, пообещали созвать пресс-конференцию и рассказать о своих дальнейших действиях.

Одновременно с этим представители оппозиционной партии "Процветающая Армения" начали процедуру созыва внеочередного заседания парламента страны, чтобы рассмотреть вопрос об отставке премьер-министра Пашиняна.

Напоминаем, что Никол Пашинян в ночь на 10 ноября подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе - по этому документу под контролем Азербайджанской стороны оказывается почти половина территории непризнанной республики.

После объявления о подписании соглашения в Ереване сразу начались акции протеста, в которых принимают участие десятки тысяч человек. Оппоненты Пашиняна назвали договор "предательским".

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