Почему Азербайджан выиграл войну в Карабахе? Отвечают военные эксперты

Именно с падения Гадрута ситуация изменилась - азербайджанские войска стали продвигаться более интенсивно, а армяне - отступать.

"Катастрофа первая была в том, что Гадрут почему-то без серьезного сопротивления оставили, и это предрешило все остальное", - сказал Би-би-си армянский военный специалист, пожелавший не называть свое имя.

Азербайджанские силы наступали в основном на юге, вдоль армяно-иранской границы. После Джебраила и Гадрута Азербайджан взял под контроль Физули, Зангелан, Кубатлы. Целями этого наступления были город Лачин, через который проходит шоссе, связывающее Шушу и Степанакерт с Арменией, а также сам город Шуша.

Обе цели располагались в гористой местности, и наступление к ним не было стремительным, хотя сопротивление армянских сил к тому моменту ослабло. В результате азербайджанцы без тяжелой техники по горам дошли до Шуши, и после боев в районе этого города он оказался в их руках.

Это стало решающим событием в конфликте - после взятия города война закончилась.

Какое оружие закупали Азербайджан и Армения

За четверть века, пока конфликт в Нагорном Карабахе находился в замороженной стадии, обе стороны заявляли о готовности решить его силой.

Оценить потенциал каждой из сторон было трудно - точных данных о военных закупках в открытых источниках нет. С армянской стороны часть военной техники была размещена на территории Нагорного Карабаха - о ней почти ничего не известно.

Более-менее точно можно судить о вооружениях, которые Баку и Ереван закупали в последние годы, но то, что оставалось в войсках с 1990-х годов, было покрыто тайной.

Гораздо более важным было вооружение, которое стороны закупали перед войной. В 2000-х годах Азербайджан вооружался намного активнее, что позволяли высокие цены на нефть. Это продолжалось до середины 2010-х. В 2014-м году Азербайджан тратил на военные нужды 5,1% ВВП, Армения - 4,29%, при том, что ВВП у нее был значительно ниже.

"В XXI веке военный бюджет Азербайджана превосходил армянский военный бюджет в среднем в три-пять раз, в отдельные годы военный бюджет Азербайджана был выше, чем весь государственный бюджет Армении", - рассказал Би-би-си старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

Во второй половине 2010-х годов Азербайджан уменьшил закупки вооружений. Эксперты объясняли это тем, что все необходимое у него уже было.

Однако за год до войны Азербайджан стал опять активно закупать оружие в Турции. Как сообщило агентство Рейтер с ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции, экспорт вооружения из этой страны в Азербайджан вырос в шесть раз, до 36 млн долларов за август и 77 млн долларов за сентябрь.

В 2020 году Баку купил, в частности, беспилотные самолеты Bayraktar, которые эффективно применялись в Карабахе.