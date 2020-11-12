Комиссия, расследующая сексуальные преступления в католичестве, получила 6 500 звонков

Телефонная линия, созданная специально для этой цели, проработала 17 месяцев и была закрыта 31 октября. На допрос были вызваны все потерпевшие и свидетели.

Председатель комиссии Жан-Марк Сове в ходе видеоконференции религиозных организаций сообщил, что 62% звонивших были мужчинами и почти 90% сообщений касались преступлений против несовершеннолетних.

Около трети звонивших сказали, что им было от шести до десяти лет, когда они впервые стали жертвами, и такая же часть людей отметила, что им было от 11 до 15 лет.

Половина зарегистрированных случаев произошла в 1950-х и 1960-х годах, 18% - в 1970-х годах, 12% - в 1980-х годах, 7% - в 1990-х годах и 5,7% - в 2000-х годах.

Около трети зарегистрированных случаев произошли в школах и 12% - в молодежных программах и летних лагерях.

Сове сказал, что необходимо "индивидуально и коллективно признать жертв", и сказал, что ситуацию нельзя разрешить путем выплаты компенсации, особенно если жертва должна будет при этом подписать документ о молчании.

В ноябре прошлого года французские епископы одобрили программу выплаты компенсации жертвам священников.

В мае прошлого года Папа Франциск постановил, что любой член католической церкви, который знает о сексуальных преступлениях, должен сообщить об этом своему начальству.

Католическую церковь потрясли несколько громких скандалов с сексуальными преступлениями, где в большинстве случаев жертвами духовенства были несовершеннолетние.

Бывший посол Ватикана во Франции, 75-летний Луиджи Вентура, во вторник, 10 ноября, предстал перед судом в Париже за сексуальное насилие. Его обвиняют в преследовании пятерых мужчин во время публичных церемоний.

В марте французский суд приговорил бывшего католического священника Бернара Прейна к пяти годам лишения свободы за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних мальчиков несколько десятилетий назад.