С жителем Эстонии произошел неприятный инцидент во время коронатеста

"Действительно, в начале октября был инцидент, когда во время процедуры для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в ходе взятия пробы из носоглотки сломался зонд-тампон", - подтвердила Postimees руководитель службы обслуживания клиентов Synlab Карин Калликорм.

Ситуация разрешилась оперативно на месте. "После данного инцидента все пункты сдачи проб и обслуживающие на дому бригады снабдили новыми инструментами, чтобы любую ситуацию можно было разрешить немедленно на месте", - пояснила Калликорм. Так, все специалисты, проводящие тестирование на коронавирус, пополнили свои аптечки пинцетами.