Мичеревскис: рассказанное мной - лишь малая часть того, что происходит на самом деле

Он отметил, что не хотел бы привлекать внимания к персоне Пуце, так как он все-таки, хоть и с опозданием, но признал, что лгал. "Нужно понимать, что то, что я сказал, не только правда о многих нарушениях и разграблении страны, это лишь малая часть того, что происходит на самом деле", - сказал политик.

Он в соцсетях также опубликовал, что Пуце не только лгал общественности о том, что незаконно получал пропуска депутата и временной администрации думы, но и просил Рижскую думу оплачивать его штрафные квитанции. 3

Напомним, Пуце решил уйти с должности министра защиты среды и регионального развития.

Это решение Пуце принял после заявления своего бывшего товарища по партии Мариса Мичеревскиса о том, что Пуце просил у него пропуск депутата Рижской думы на автостоянку.

"Я допустил ошибку. Мне стыдно, что я так поступил, перед латвийским обществом и моими коллегами по партии, перед семьей и друзьями", - заявил Пуце, добавив, что приносит искренние извинения, сожалеет о своем поступке и готов нести за него ответственность.

Сложившаяся ситуация мешает ему полноценно выполнять обязанности министра, поэтому Пуце сегодня подал премьер-министру Кришьянису Кариньшу прошение об отставке.

"Я не хочу в и без того сложной политической среде уменьшить доверие общества, потому что только и единственно при поддержке и понимании общества государство способно развиваться и преодолевать трудности", - считает Пуце. 3

В прошлый вторник в передаче Латвийского телевидения "Один на один" депутат Рижской думы Марис Мичеревскис, который ранее вышел из возглавляемой Пуце партии "Для развития Латвии", утверждал, что Пуце просил его достать пропуск депутата Рижской думы на автостоянку.

Пуце сначала отрицал, что после того, как перестал быть депутатом думы, когда-либо пытался получить пропуск, и называл произошедшее шуткой.

Мичеревскис на прошлой неделе заявил о выходе из партии, так как для него неприемлемы закулисные торги лидеров "Для развития Латвии", которые защищают "неудачно работающего" министра здравоохранения Илзе Винькеле.