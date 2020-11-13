The Washington Post: Байден может назначить Хиллари Клинтон постпредом США при ООН

Команда Джо Байдена, победившего на выборах президента США, рассматривает кандидатуру бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон на пост полномочного представителя страны при ООН, сообщает "Дождь" со ссылкой на газету The Washington Post.
Как пишет газета, таким образом Байден в случае победы по итогам президентских выборов "подчеркнёт важность этой должности в его администрации".
Ранее сообщалось, что в четверг, 12 ноября, Байден объявил, что руководителем аппарата Белого дома станет Рон Клайн – бывший глава администрации Джо Байдена. Ожидается, что на новом посту Клайн будет заниматься борьбой с пандемией коронавируса.
7 ноября американские СМИ объявили о победе Байдена на выборах президента после того, как он одержал победу в штате Пенсильвания и набрал необходимые 270 голосов выборщиков. Дональд Трамп не признал результаты голосования и добивается пересчета голосов.
Байден вступит в должность 20 января.