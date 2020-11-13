Еще один смертельный вирус. Пока мир борется с Сovid-19, смертность от кори растет, а вакцинация срывается

При этом, начиная с 2016 года, смертность от кори удвоилась, хотя многие считают ее неопасной детской болезнью. В прошлом году в мире от нее скончалось примерно 207 500 человек.

Эксперты связывают неутешительную ситуацию с тем, что многие дети вовремя не получают необходимую двойную прививку вакцин MCV1 и MCV2, обеспечивающих защиту от кори. Чтобы надежно пресечь распространение вируса, должно быть привито 95% населения. Среднемировой уровень вакцинации MCV1 составляет 85%, MCV2 - 71%.

"Наука давно знает, как не допустить вспышек кори. Нужно работать сообща, чтобы дойти с прививкой для каждого", - прокомментировал обнародованные данные генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

В 2020 году меры по борьбе с Covid-19, при всей их важности, затормозили вакцинацию от других болезней.

В 26 государствах плановые прививки от кори для 94 млн человек были отложены из-за карантина, а возобновлены лишь в восьми из них (Бразилии, Непале, Филиппинах, ЮАР, Демократической республике Конго, Нигерии, Эфиопии и Сомали).

"Covid-19, опасный сам по себе, вызывает еще и рост заболеваемости и смертности от кори, которая также не знает границ", - указывает президент американского отделения Красного Креста Гейл Макговерн.

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"Борьба с одной смертельной болезнью не должна происходить за счет другой. Обязательно нужно продолжать иммунизацию от всех инфекций, против которых есть вакцины", - говорит исполнительный директор Детского фонда ООН Генриетт Фор.

"Хотя здравоохранение во всем мире поглощено Covid-19, нельзя ослаблять борьбу с другими инфекциями. Корь стопроцентно предотвратима, от нее никто не должен умирать", - заявил Сет Беркли, глава международной организации Gavi, занимающейся вакцинированием населения бедных стран.

Вирус кори исключительно заразен, предупреждает американский эпидемиолог Роберт Линкинс.

6 ноября ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали правительства принять экстренные меры против распространения кори и полиомиелита.

"Борьба с Covid-19 критически важна. Но есть и другие смертельные заболевания, угрожающие миллионам жителей наиболее бедных стран", - говорится в документе. 3

Специализированные органы ООН особенно беспокоит ситуация в Нигерии, крупнейшей африканской стране с населением 200 млн.

Уровень вакцинации от кори составляет там всего 54%. В двух южных штатах, Дельта и Энугу, свыше 70 человек в последние дни скончались от вспышки желтой лихорадки. В соседнем штате Бену 12 человек погибли от неустановленной пока инфекции.

Covid-19 в Нигерии по, вероятно, неполным данным заболело 64 366 человек и 1160 из них умерло. 3

"Немыслим сам факт того, что мы наблюдаем самые крупные вспышки кори при жизни целого поколения, когда у нас есть безопасная, экономичная и проверенная вакцина. Ни один ребенок не должен умереть от болезни, которую можно предотвратить с помощью вакцин", - говорит президент Фонда Организации Объединенных Наций Элизабет Казенс.