На следующей неделе самоуправления начнут раздачу масок. Кто сможет их получить?

С учетом требования в условиях пандемии Covid-19 носить маски в общественных местах самоуправлениям будут переданы средства индивидуальной защиты для менее защищенных групп населения, и их раздача может начаться в понедельник, 16 ноября, сообщила агентству LЕТА представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола.