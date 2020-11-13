В четверг выявлено 455 новых случаев Covid-19, умерли девять человек

Это самое большое суточное количество летальных случаев с начала пандемии.

Трое умерших входили в возрастную группу 65-75 лет, двое - 75-85 лет, трое - 85-95 лет, один - 45-50 лет.

С начала пандемии в Латвии скончались 116 человек, инфицированных Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 6734 теста на Covid-19, положительными были 6,76% тестов.

В целом Covid-19 в Латвии выявлен у 9836 человек, выздоровели 1515 человек.