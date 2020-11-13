В четверг выявлено 455 новых случаев Covid-19, умерли девять человек
В среду в Латвии выявлено 455 новых случаев Covid-19, девять инфицированных скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Это самое большое суточное количество летальных случаев с начала пандемии.
Трое умерших входили в возрастную группу 65-75 лет, двое - 75-85 лет, трое - 85-95 лет, один - 45-50 лет.
С начала пандемии в Латвии скончались 116 человек, инфицированных Covid-19.
За прошедшие сутки сделано 6734 теста на Covid-19, положительными были 6,76% тестов.
В целом Covid-19 в Латвии выявлен у 9836 человек, выздоровели 1515 человек.
За прошедшие сутки госпитализированы 39 больных Covid-19, сейчас в больницах находятся 318 инфицированных. У 305 из них заболевание средней тяжести, 13 человек - в тяжелом состоянии. За прошедшие сутки из больниц выписаны 25 пациентов с Covid-19.